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Teröristler sağ olarak yakalandı! İşte o anlar

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda bir grup YPG/PKK'lı terörist sağ olarak yakalandı.

11 Ekim 2019 Cuma 09:40

Türkiye'nin terör devleti kurulmasını engellemek ve Suriyelilerin kendi ülkelerine dönüşünü sağlamak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 3. gününde. Sahadan gelen son dakika bilgilerine göre harekat kapsamında çok sayıda köy terörden arındırıldı. Tel Abyad ve Resulayn'ın etrafı TSK ve SMO tarafından çembere alındı.

Sağ yakalanan teröristlerin görüntüsü

Barış Pınarı Harekatı kapsamında sağ ele geçirilen bir grup teröristin görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusunda sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında 228 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekat kapsamında Resulayn bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda sağ yakalanan bir grup teröristin görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 09:40
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. YPG'li teröristler

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