Teröristler sağ olarak yakalandı! İşte o anlar Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda bir grup YPG/PKK'lı terörist sağ olarak yakalandı.

Türkiye'nin terör devleti kurulmasını engellemek ve Suriyelilerin kendi ülkelerine dönüşünü sağlamak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 3. gününde. Sahadan gelen son dakika bilgilerine göre harekat kapsamında çok sayıda köy terörden arındırıldı. Tel Abyad ve Resulayn'ın etrafı TSK ve SMO tarafından çembere alındı. Sağ yakalanan teröristlerin görüntüsü Barış Pınarı Harekatı kapsamında sağ ele geçirilen bir grup teröristin görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusunda sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında 228 terörist etkisiz hale getirildi. Harekat kapsamında Resulayn bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda sağ yakalanan bir grup teröristin görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı.

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