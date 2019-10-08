Teröristler ne yapacağını şaşırdı! 'Onlar ile Türkiye karşıtı ittifak yapabiliriz'

Terör örgütü PKK/YPG’nin öncülüğünde kurulan SDG’nin sözde komutanı Mazlum Kobani, ABD’nin bölgeden çekilme kararı yüzünden ‘Hayal kırıklığına uğradıklarını’ belirterek Türkiye’ye karşı Esad rejimiyle ittifak yapabileceklerini söyledi.

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin öncülüğünde kurulan ve ABD’nin silah ve eğitim desteği verdiği Suriye Demokratik Güçleri’nden Türkiye’nin yapmayı planladığı operasyon öncesi dikkat çeken açıklamalar geldi. SDG’nin sözde komutanı terörist Mazlum Kobani, ABD medyasına yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin aldığı çekilme kararından ötürü ‘hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, Türkiye’ye karşı Esed rejimiyle ittifak yapabileceklerini söyledi.Terörist Mazlum Kobani, ABD’nin Türkiye'nin olası harekatı için gereken şartları yerine getirip, yolu açmasıyla güvenilirliğini sarstığını ve Suriye'yle ittifak yapabileceklerini söyledi.

Kobani, DAEŞ tutuklularına göz kulak olmanın da artık ikincil öncelikleri olduğunu dile getirdi. Mazlum Kobani, Türkiye’nin topraklarına yönelik olası harekatına ilişkin NBC News’e demeç verdi.Ellerindeki DAEŞ üyelerinin tutukluluğuyla görevli savaşçılarının olası saldırılara karşı sınır hattında savunmaya geçtiğini dile getiren Mazlum Kobani, ABD’nin Türkiye harekatı için gereken şartları yerine getirip, yolu açması sonrasında DAEŞ tutuklularına göz kulak olmanın artık ikincil öncelikleri olduğunu söyledi.Kobani ve ABD yetkililerin ifadelerine yer verilen haberde, bölgede DAEŞ’e karşı ABD öncülüğünde yürütülen mücadele esnasında 2 bini yabancı olmak üzere 12 bin DAEŞ üyesinin hapishanelerde tutulduğu kaydetti. NBC News, haberinde Pentagon’un verilerine dayandırarak da geriye kalan 10 bin DAEŞ'li teröristin Iraklı ve Suriyelilerden oluştuğu belirtildi.

“Esed ile ittifak yapabiliriz"

ABD’nin kararından ötürü ‘Hayal kırıklığına uğradıklarını’ belirten Kobani, “Bu durum Suriye’nin ABD'ye olan güvenini ve Amerika’nın güvenilirliğini sarstı” dedi. Kobani, bu saldırı karşısında Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile ittifak yapabileceğini söyledi. ABD halkına Trump'ın bu kararından vazgeçmesi için baskı yapması konusunda çağrı yapan Kobani, “Sizlerle birlikte uluslararası terörizme karşı, DAEŞ’e karşı savaşan bu insanlar şimdi büyük bir tehlike içinde ve bu savaşı tek başlarına vermekle yüz yüzeler” diye belirtti.