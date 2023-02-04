  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Teröristler kendi yuvalarında vuruldu! Mehmetçik affetmedi
Gündem

Teröristler kendi yuvalarında vuruldu! Mehmetçik affetmedi

Terör örgütü PKK'ya mensup teröristlerin yuvalandığı Irak'ın kuzeyinde, Türk askeri tarafından yürütülen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 13:49:00 -
Teröristler kendi yuvalarında vuruldu! Mehmetçik affetmedi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadesi kullanıldı.

PKK/YPG'nin petrolü sattığı rotalar belli oldu
PKK/YPG'nin petrolü sattığı rotalar belli oldu

Aktüel

PKK/YPG'nin petrolü sattığı rotalar belli oldu

Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu
Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu

Yerel

Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu

PKK, altılı masaya böyle mesaj gönderdi! Şok olacaklar
PKK, altılı masaya böyle mesaj gönderdi! Şok olacaklar

Medya

PKK, altılı masaya böyle mesaj gönderdi! Şok olacaklar

PKK/YPG, Deyrizor'da sivillere ateş açtı
PKK/YPG, Deyrizor'da sivillere ateş açtı

Dünya

PKK/YPG, Deyrizor'da sivillere ateş açtı

İsveç'te terör örgütü PKK'ya haraç toplayan şahıs tutuklandı
İsveç'te terör örgütü PKK'ya haraç toplayan şahıs tutuklandı

Dünya

İsveç'te terör örgütü PKK'ya haraç toplayan şahıs tutuklandı

Erdoğan
Erdoğan "Terör örgütleri bumerang gibidir kendini kullananı eninde sonunda vurur" demişti PKK şimdi onları vuruyor

Dünya

Erdoğan "Terör örgütleri bumerang gibidir kendini kullananı eninde sonunda vurur" demişti PKK şimdi onları vuruyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23