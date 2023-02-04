Teröristler kendi yuvalarında vuruldu! Mehmetçik affetmedi
Terör örgütü PKK'ya mensup teröristlerin yuvalandığı Irak'ın kuzeyinde, Türk askeri tarafından yürütülen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadesi kullanıldı.