Teröristler çocuğu öldürüp naaşını kaçırdı!

Filistin Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden çocuğun Mutez İyad Dağlas olduğunu ve İsrail makamlarının cenazesini teslim etmediğini açıkladı. İsrail işgal güçleri ise askerlerin Filistinlilerin İsrail araçlarına taş atmasını önlemek amacıyla ateş açtığını iddia etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 14 yaşındaki Mutez İyad Dağlas'ın İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Bakanlık, İsrail makamlarının çocuğun cenazesini alıkoyduğunu belirtti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre baskında 17 yaşındaki bir Filistinli karın ve leğen kemiği bölgesinden, 19 yaşındaki bir genç ise elinden gerçek mermiyle yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İsrail ordusu, Nablus yakınlarındaki Burka'da meydana gelen silahlı müdahaleyi doğruladı. Ordudan yapılan açıklamada, askerlerin İsrail araçlarına "taş atmaya" hazırlanan Filistinlileri engellemek amacıyla ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, askerlerin “tehdidi etkisiz hale getirmek için ateşle karşılık verdiği ve hedeflerin vurulduğunun tespit edildiği” ifade edildi.

SAĞLIK PERSONELİ DE KAÇIRILDI

WAFA'nın aktardığına göre İsrail askerleri, yaralılara ulaşmaya çalışan ambulans ekiplerinin bölgeye girişini engelledi. Askerlerin ayrıca öldürülen çocuğun babasını gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Kızılayı da olay yerinde görev yapan üç gönüllü sağlık görevlisinin İsrail güçleri tarafından bir süreliğine kaçırıldı, alıkonuldu.

BATI YAKA'DA DURUM VAHİM

Burka'daki olay, Gazze savaşının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da İsrail askerlerinin baskınları ve Filistinlilere yönelik işgalci Yahudilerin saldırılarının arttığı bir dönemde yaşandı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Ekim 2026 tarihli raporuna göre, 7 Ekim 2023 ile 9 Eylül 2026 arasında işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri veya yerleşimciler tarafından en az 1.216 Filistinli öldürüldü. Hayatını kaybedenlerin 263'ü çocuktu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 5 Kasım tarihli raporunda Batı Şeria'da yerleşimci saldırılarının rekor seviyelere ulaştığını bildirdi. Rapora göre Ekim 2026'da, BM'nin 2006'da kayıt tutmaya başlamasından bu yana en yüksek aylık yerleşimci saldırısı sayısı kaydedildi. Ay boyunca can kaybına veya maddi hasara yol açan 457 saldırı belgelendi.

Çatışma ve şiddet olaylarını izleyen ACLED kuruluşu da 2026'nın, Batı Şeria'da işgalci Yahudi şiddetinin izlenmeye başlandığı 2016'dan bu yana en şiddetli yıl olma yolunda ilerlediğini belirtiyor.

Kuruluşun verilerine göre, 2026'nın ilk sekiz ayında silahlı Yahudi çetelerin karıştığı 203 ateş açma olayı kaydedildi. Bu sayı, ACLED'in 2016'dan bu yana tuttuğu kayıtlardaki en yüksek düzey olarak bildirildi.

BM ve ACLED verilerinde öne çıkan saldırı bölgeleri arasında El Halil, Ramallah, Nablus ve Cenin bulunuyor. Yerleşimci saldırıları özellikle kırsal Filistin yerleşimlerini, tarım alanlarını ve zeytin hasadı yapan aileleri etkiliyor.

Kaynak: Mepa News