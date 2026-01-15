Teröristbaşı Suriye’de! İşgal ettikleri yerleri gezdi, 'Burada kalıcıyız' dedi

Netanyahu ziyareti sırasında, "Burada, Hermon’da; Savunma Bakanı, Kuzey Bölge Komutanı, Şabak (Şin Bet) Başkanı ve üst düzey komutanlarla birlikteyim. İsrail’in bu stratejik noktadaki varlığına ilişkin karar vermek üzere olağanüstü bir durum için buradayız. İsrail’in güvenliğini tesis edecek başka bir anlaşmaya varana kadar burada kalacağız" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Suriye’deki operasyonları, özellikle Kuneytra bölgesinin kuzeydoğusundaki bazı köylerde ve Semedaniye köyü civarında devam ediyor. İsrail ordusu, burada ilerleyerek kontrol ettiği alanları genişletiyor.

GERİ ÇEKİLME SÖZ KONUSU DEĞİL

İsrail güçleri, Kuneytra vilayetinin yanı sıra Dera vilayetinin batısındaki bazı köyler ile Şam kırsalındaki bazı bölgeleri de kontrol altına almış durumda.

İsrailli bir yetkili dün İsrail merkezli Maariv gazetesine verdiği demeçte, ülke güçlerinin Hermon Dağı’ndan çekilmesinin hiçbir şekilde müzakereye açık olmadığını belirtmişti.