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Teröristbaşı Salih Müslim'den Türkiye'ye küstah tehdit

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyona ilişkin açıklama yapan terör örgütü YPG'nin siyasi kanadı PYD sözcüsü Salih Müslim, "Bütün gücümüzle direneceğiz" dedi.

08 Ekim 2019 Salı 20:33
Teröristbaşı Salih Müslim'den Türkiye'ye küstah tehdit

Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın gündemde olduğu dönemde terör örgütü YPG'nin siyasi kanadı PYD sözcüsü Müslim">Salih Müslim, Türkiye'nin düzenleyeceği harekatla ilgili açıklamalarda bulundu. Müslim, Türkiye'nin operasyon yapması durumunda ne yapacaklarıyla ilgili ise soruya "Bütün gücümüzle direneceğiz" dedi.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan teröristbaşı Müslim">Salih Müslim, "Biz her zaman diyaloğa açık kaldık. Rejimle de, Ruslarla da, herkesle de… Halkımızı korumak için elimizden ne geliyorsa yaparız" ifadelerini kullandı.

"Bütün gücümüzle direneceğiz"

"Kendilerinin Türkiye için hiçbir zaman bir tehdit oluşturmadıklarını" belirten Müslim, Türkiye'nin operasyonu durumunda ne yapacaklarıyla ilgili ise "Bütün gücümüzle direneceğiz" dedi.

 

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 20:33
  1. Türkiye
  2. Salih Müslim
  3. PYD
  4. YPG
  5. Suriye

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