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Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!

ABD’li temsilci Brett McGurk ile poz veren, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "manevi oğlum" dediği, Türkiye'deki birtakım saldırıların faili olduğu için kırmızı listede aranan terörist Ferhat Abdi Şahin’in de aralarında bulunduğu sözde üst düzey teröristlerin, TSK'nın harekatına önlem için Suriye’nin iç kesimlerine kaçmaya başladıkları öğrenildi.

28 Aralık 2018 Cuma 09:19
Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!

Sabah gazetesinden Özgür Cebe'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağını açıklaması ve ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başlamasıyla birlikte PKK-YPG'li teröristleri korku sardı. ABD'li temsilci Brett McGurk ile poz veren kırmızı listedeki terörist Ferhat Abdi Şahin'in de aralarında bulunduğu üst düzey teröristlerin Suriye'nin iç kesimlerine doğru kaçtıkları öğrenildi. 

İstihbarat kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye sınırında bulunan Tel Abyad, Resulayn, Kamışlı, Ayn El Arap, Münbiç ve Al Malikiyah gibi bölgelerde bulunan lider kadrodaki teröristler, iç kesimlere kaçtı. Operasyon planlamasından önce uydu telefonlarıyla adı geçen bu bölgelerde birbiriyle sıklıkla iletişim halinde olan teröristlerin son günlerde çevirim dışı olup hiçbir şekilde irtibat kuramadıkları bildirildi. 

 

ABD'nin köpeği, Öcalan'ın oğlu da kaçıyor!

Kaçan teröristler arasında ABD'nin kısa süre önce istifa eden DAEŞ'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk ile askeri işbirliğini yürüten terörist Ferhat Abdi Şahin'in de olduğu belirlendi. Şahin'in de Cezire'den iç kesimlere kaçtığı öğrenildi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "Manevioğlum" dediği Ferhat Abdi Şahin, Türkiye'de çok sayıda kanlı saldırının faili olarak 4 milyonluk kırmızı listede aranıyor.

Yine Türkiye'deki kanlı eylemleri nedeniyle haklarında arama kararı olan YPG'nin üst düzey sorumlu militanları Çiya Kobani kod adlı terörist Azad Sımi ve Welid kod adlı terörist Aldar Xelil'in de ABD'nin çekilme kararıyla birlikte kayıplara karıştığı tespit edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 09:19
  1. Gündem
  2. DAEŞ'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk
  3. ABD
  4. Abdullah Öcalan
  5. Ferhat Abdi Şahin

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