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Teröristbaşı Münbiç mutabakatını deşifre etti!

Teröristbaşı Salih Müslim, Esed rejiminin Münbiç'e girdiği haberleri hakkında bir açıklama yaptı. Müslim,"Esed güçlerinin Münbiç'e girdiği doğru değil. Şu anda hiçbir Suriye gücü Münbiç'te değil ve olmayacak. Esed rejimi şehrin merkezini kontrol altında tutan YPG ile işbirliği yapacak" dedi.

28 Aralık 2018 Cuma 20:54
Teröristbaşı Münbiç mutabakatını deşifre etti!

Terör örgütü PKK/YPG'nin eski eşbaşkanlarından Müslim">Salih Müslim, "Esed güçlerinin Münbiç'e girdiği doğru değil. Şu anda hiçbir Suriye gücü Münbiç'te değil ve olmayacak" dedi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin eski eşbaşkanlarından Müslim">Salih Müslim, Esed rejiminin Münbiç'e bayrak diktiği haberleri hakkında bir açıklama yaptı.

NRT televizyonuna telefonla bilgi veren teröristbaşı Müslim, şehir merkezinin kontrolünün PKK/YPG'de olacağını, Esed rejim güçlerinin ise kentin çevresine konuşlanacağını söyledi.

"YPG ile işbirliği yapacak"

Teröristbaşı, "Esed güçlerinin Münbiç'e girdiği doğru değil. Şu anda hiçbir Suriye gücü Münbiç'te değil ve olmayacak. Esed rejimi şehrin merkezini kontrol altında tutan YPG ile işbirliği yapacak" dedi.

Müslim ayrıca ABD'nin kentteki varlığıyla ilgili olarak, "ABD'yi hiçbir şey için beklemiyoruz, zira ABD şu anda güçlerini geri çekme operasyonuyla meşgul" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 20:54
  1. Salih Müslim
  2. Münbiç
  3. YPG

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