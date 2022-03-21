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Gündem Teröristbaşı Gülen’in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yürümekte zorlanıyor! Teröristbaşı Gülen’in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yürümekte zorlanıyor!
Gündem

Teröristbaşı Gülen’in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yürümekte zorlanıyor! Teröristbaşı Gülen’in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yürümekte zorlanıyor!

Binlerce insanın hayatını karartan cani FETÖ lideri Fetullah Gülen’in ‘hastane çıkışı’ olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde teröristbaşı Gülen’in oldukça zor şekilde yürümeye çalıştığı görülüyor. Pensilvanya’nın ‘öldü’ söylentilerinin ardından bu görüntüleri yayınlaması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 12:37:00 - 2022-03-21 12:37:29

Geçtiğimiz günlerde öldüğü iddia edilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait örgütün hesabından yeni paylaşım yapıldı. Gülen'in son görüntüleri olduğu iddia edilen videoda örgüt elebaşının yürürken ve konuşurken zorluk çektiği görüldü. 

FETÖ elebaşı yayımlanan son videosunda hasta olduğunu, çok küçük bir eforu dahi taşıyamayacak durumda olduğunu söylemişti. Gülen'in, Pensilvanya'daki evinde zehirlendiği ve durumunun ağır olduğu; hastaneye sevk edildiği öne sürülmüştü. 

Yürürken ve konuşurken çok zorlanıyor

İddialar sonrasında örgütten video yerine ses kaydı yayınlanması dikkati çekmişti. 12 gündür yeni video ve ses kaydı yayınlamayan FETÖ, 18 Mart 2022'de yeni bir video yayınladı. Videoda, Fetullah Gülen'in hastaneden çıkışına ait olduğu iddia edilen görüntüler yer aldı. Gülen'in yürürken ve konuşurken oldukça zorluk çektiği görülüyor. 



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Yorumlar

Çankırılı

İblis sürün inşallah

ELAZİZLİ

FETOŞ ölüm var.siyonizmin,amerikanın,ingilizin oyuncağı İnşaallah uygunsuz videolarını çekmemişlerdir.Çünkü siyonizm dünyayı böyle idare ediyor.
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