Teröristbaşı Gülen, teröristlere yeni talimatı verdi!

Fetullahçı Terör Örgütü, yeniden toparlanabilmek için bir dizi karar aldı. Örgütün sözde üst düzey isimleri yaptıkları bir toplantıda aldıkları kararları üyelerine talimat olarak gönderdi. FETÖ'nün yeniden yapılanma planı, KHK'lılardan öğrencilere, kamudan cemaatlere kadar birçok önlem ve direktif içeriyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre söz konusu toplantıda, güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlara dikkat çekilerek, özellikle güncel yapılanmada görevli örgüt üyelerinden güvenlik ve tedbir konularında daha dikkatli olmaları istendi. Örgütün gençleştirme ve yenileme amacı kapsamında üniversite öğrencileri üzerinden eleman temin etme çabasının arttığı ve bu kapsamda mahrem imamlara üniversite öğrencilerine burs ayarlanması için çalışma yapılması talimatı verildiği ortaya çıktı. Yeni eleman temininde zorluk yaşayan FETÖ, özellikle KHK'lılarla ilgili, 15 Temmuz 2016 öncesi ve sonrasındaki mevcut tüm kadroların tespit edilip irtibat kurulması için "imam"larına özel bir talimat gönderdi. FETÖ'nün, hukuki durumları uygun olan örgüt mensuplarının illerdeki KHK platformları bünyesindeki faaliyetlere katılım yaparak örgütsel çalışmalar yapmalarını da istediği belirlendi.

Geçmiş dönemde FETÖ içerisinde faaliyet yürüten üyelerinin bazılarının, içlerinde bulundukları durumdan örgütü suçlama, hukuki nedenler, aile akraba baskısı, göreve iade edilme beklentisi, örgütle iletişimin kopması ve ekonomik kaygılardan dolayı "kaybolma" stratejisi izlediği de tespit edildi. FETÖ'nün kaybolma stratejisi izleyen üyeleriyle de irtibat kurularak yeniden örgüte kazandırma için çalışılması talimatı gönderdiği belirlendi. FETÖ'nün yargılanma süreci devam eden üyelerine umut pompaladığı da tespit edildi. Örgütün tutuklu, hükümlü ve yargılama süreci devam eden üyelerinin ailelerine, hakim ve savcılar tarafından para karşılığı adli süreçten serbest kalma vaatleri verildiği Signal yazışmalarında ortaya çıkarıldı.

FETÖ'nün sözde üst düzey isimlerinin yurt dışında düzenledikleri kamplarda elebaşı Gülen'in talimatıyla yeni görevlendirmeler yaptığı da tespit edildi. Gülen'in heyet sistemine geçilmesini istediği ve bu nedenle örgüt içi görevlendirmelerde en az iki kişilik vazifelendirmeler yapılarak bir kişinin deşifre olması durumunda örgütsel faaliyetlerin diğer örgüt üyesi tarafından aksamadan sürdürülmesinin planlandığı belirlendi. Örgütün kamu kurumlarına sızmak için harekete geçtiğini de belirleyen güvenlik birimleri, FETÖ'nün üyelerine başka cemaat, tarikat ve siyasi grupların içine sızarak "renklendirme" yapmaları talimatını verdiği de ortaya çıktı.

Signal uygulaması üzerinden gönderilen talimatlarda yurt dışındaki örgüt mensuplarının bulundukları ortamda sivrilmeden ve dikkat çekmeden, yararlı ve faydalı faaliyetler yürütmeleri halinde toplum tarafından tecrit edilmeyeceklerine dikkat çekildi. Mahrem imamlara gönderilen örgütün kurallarının ve amaçlarının dışına çıkan üyelerinin zaman içerisinde örgütten kopabileceği, bu nedenle de örgüt üyelerinin sıkı bir şekilde takip edilmesi gerektiği mahrem imamlara iletildi. Yeni eleman kazanmada problem yaşayan FETÖ'nün mevcut kadroların korunmasını ve örgüte yakınlığı olduğu bilinen kişilerin kazanılması için özel bir çalışma yapılmasını istediği de talimatlar arasında yer aldı.

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