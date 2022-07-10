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Aktüel Teröristbaşı Fethullah Gülen hastaneye kaldırıldı
Aktüel

Teröristbaşı Fethullah Gülen hastaneye kaldırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre teröristbaşı Fethullah Gülen hastaneye kaldırıldı. Örgütün üst yönetim kadrosu ise terörist Gülen için dua istedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 18:55:00 -
Teröristbaşı Fethullah Gülen hastaneye kaldırıldı

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in propagandalarının yayınlandığı herkul.org sitesine ait Herkul_Nagme isimli hesaptan yapılan açıklamada teröristbaşı Fethullah Gülen’in hastanede olduğu doğrulandı.

"Hastanede olması uygun görüldü"

Herkul_Nagme isimli Twitter hesabından yapılan Kurban Bayramı paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Her bayram olduğu gibi bu bayram da sizlerle küçük de olsa bir kare paylaşalım istedik. Gurbette bir bayram daha idrak edemiyoruz. Muhterem Hocamızın genel sağlık durumu iyi olmakla birlikte rutin kontroller ve sağlık değerlerinin gözlenmesi maksadıyla bir süre hastanede olması doktorların talebi ile uygun görüldü. Cenab-ı Hak’tan Muhterem hocamıza sıhhat ve afiyet lütfetmesini niyaz ediyoruz.

Çok kıymetli Prof. Dr. Suat Yıldırım hocamızın bayram tebriği ve geçmiş olsun mülahazasıyla aramasının bir karesini siz kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Kurban bayramınızı can-ı gönülden tebrik eder, Yüce Mevla’nın bayramı cümle insanlığın bayramı eylemesini niyaz ederiz."

 

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