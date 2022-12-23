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Gündem Teröristbaşı Apo'ya 'tecrit var' diyen CHP'li vekil şimdi 28 şubatçı mahkuma sahip çıktı..
Gündem

Teröristbaşı Apo'ya 'tecrit var' diyen CHP'li vekil şimdi 28 şubatçı mahkuma sahip çıktı..

Hakkında ''terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke hazırlanan ve 2012 yılında teröristbaşı Apo'ya 'tecrit var' diyen CHP'li Sezgin Tanrıkulu, 28 şubatçı mahkuma sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 19:24:00 - 2022-12-23 19:33:09
Teröristbaşı Apo'ya 'tecrit var' diyen CHP'li vekil şimdi 28 şubatçı mahkuma sahip çıktı..

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığına yönelik iftira atan ve 2012 yılında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a 'tecrit var' diyen CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 28 Şubatçı Vural Avar'a sahip çıktı.

CHP Milletvekili Tanrıkulu 2012 yılında "Hiç kimse 14 ay boyunca kendi iradesi olsa bile tecrit koşullarında bırakılamaz. O koşulların ortadan kaldırılması lazım" sözleriyle teröristbaşı Apo'ya destek çıkmıştı. Şimdi ise Türkiye'nin demokrasi tarihinde kara bir leke olan 28 Şubat döneminin Genelkurmay Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı Korgeneral Vural Avar'a sahip çıktı.

Bir yandan 'tecrit var' diyerek teröristbaşı Apo'yu düşünen bir yandan da  28 Şubatçı Vural Avar'a sahip çıkan Tanrıkulu şaşırtmaya devam ediyor. Tanrıkulu'nun bu kıvraklılığı karşısında 'PKK ile misin, PKK ile mücadele ettiği ileri sürülen rütbesi sökülen generalle mi?' sorusu akıllara geliyor. 

 

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