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Gündem "Teröristan kurulmasına kesinlikle izin verilmeyecektir"
Gündem

"Teröristan kurulmasına kesinlikle izin verilmeyecektir"

Yeniakit Publisher
2024-01-14 09:03:00 -
"Teröristan kurulmasına kesinlikle izin verilmeyecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen güvenlik toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir 'teröristan' kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir." denildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantıda, terörle mücadele stratejilerinin bütünlüklü olarak değerlendirildiği, dün Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde düzenlenen hain terör saldırısı ve terörle mücadele bağlamında atılan ve atılacak adımların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin, bekasına yönelik tehditleri kaynağında engelleme ve imha etme stratejisi çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK ve destekçileriyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmekte olduğunu açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz. Hain saldırı sonrası başlatılan operasyonlarda Irak'ın kuzeyinde 36, Suriye'nin kuzeyinde 9 olmak üzere toplam 45 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye, Irak ve Suriye'deki terör bataklıkları tamamen kurutuluncaya kadar devam edecektir.

Sınırlarımız içinde yok olma noktasına gelen bölücü terör örgütü, başarılı sınır ötesi operasyonlarımız neticesinde çok ağır kayıplar vermiştir. Terör örgütü, Suriye ve Irak sahasında köşeye sıkıştıkça, örgütü yeniden palazlandırma, yeniden canlandırma girişimleri de hız kazanmıştır."

Son dönemde hudut dışında görev yapan birliklere yönelik artan terör eylemlerinin örgütü semirtme senaryolarının sinsi birer parçası olduğuna vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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"Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir 'teröristan' kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir. Meşru müdafaa hakkımız ve ikili anlaşmalar çerçevesinde, nerede bir terör tehdidi, kampı, sığınağı, oluşumu veya kümelenmesi varsa arkasında kim olduğuna bakmadan, kalıcı olarak imha etmek temel önceliğimizdir. Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu üstlenen bölücü alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabı misliyle sorulmaktadır ve sorulacaktır.

Türkiye Yüzyılı hedefimizin önünü kesmek için kurulan tuzaklara maşalık yapanları da onların iplerini ellerinde tutanları da hüsrana uğratmakta kararlıyız. Dün Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehitlerimizin ailelerinin, yakınlarının, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Saldırıda yaralanan ve tedavileri devam eden askerlerimize Mevla'dan acil şifalar niyaz ediyoruz."

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'ın da katıldığı bildirildi.

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