Gündem Son dakika! Saadet Partisi'nin mutlak butlan davası sonuçlandı!
Son dakika! Saadet Partisi’nin mutlak butlan davası sonuçlandı!

CHP’de 38. Olağan Kurultay’a ilişkin “mutlak butlan” davası sürerken, benzer bir yargı süreci Saadet Partisi için de gündeme gelmişti. Saadet Partisi’nin 24 Kasım 2024’te gerçekleştirilen ve genel başkanlığa Mahmut Arıkan’ın seçildiği 9. Olağan Büyük Kongresi’nin iptali istemiyle açılan dava bugün sonuçlandı.

Saadet Partisi’nin 24 Kasım 2024’te düzenlenen 9. Olağan Büyük Kongresi’nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davanın duruşması, Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada beyanda bulunan davacı, eski Saadet Partisi Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer’in avukatı, karşı tarafça sunulan istinaf kararlarının siyasi partilerin kamusal denetimine ilişkin olduğunu öne sürdü. Açılan davanın ise parti üyelerinin hak ve hukukuna yönelik olduğunu savunan avukat, "Karşı tarafın sunduğu istinaf kararları siyasi partilerin kamusal denetimi ile ilgili, bizim davamız üyelerin hak ve hukukuna ilişkindir" dedi.

Davalı Saadet Partisi’nin avukatları ise savunmalarında, davanın usul ve esas yönünden reddine karar verilmesini talep etti.
Savunmalarda ayrıca, dava konusu iddiaların seçim yargısının denetiminden geçtiği belirtilerek, parti teşkilat yapısının yok sayılmasının hukuken mümkün olmadığı ifade edildi. Siyasi partilerin denetimine ilişkin yetkinin ise Anayasa Mahkemesi’nin görev alanında bulunduğu savunuldu.
Taraf beyanlarının ardından kararını açıklayan Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın reddine hükmetti.

Davayı, Saadet Partisi’nin eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ile beraberindeki isimlerin açtı. Dava dilekçesinde, aralarında Ankara, İstanbul, İzmir, Konya ve Gaziantep’in de bulunduğu çok sayıda il ve ilçede kongrelerin yasal süre içerisinde yapılmadığı öne sürüldü.
Davacılar, bu nedenle kongrede oy kullanan bin 26 delegeden 789’unun delege niteliği taşımadığını savunarak, kongrenin hukuka aykırı şekilde gerçekleştirildiğini iddia etti.

Kudret

Ak partinin başına kayyum olarak abdullah gül atanirmi

kül oldu gitti

onun güllüğü yoktu tam bir çalı dikeniydi zaman geçtikçe kurudu şimdi sadece külü kaldı
