Özgür Özel Burcu Köksal’a ‘Gerekirse kocanı boşa’ demişti! Ahmet Hakan deli gibi merak ettiği şeyi açıkladı
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Ak Parti’ye geçme kararı alan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için “Gerekirse boşa kocanı, partine bunu yapma. Sen boşa kocanı, parti senin arkanda durur” sözlerini köşesine taşıyarak deli gibi merak ettiği konuyu açıkladı.
Ahmet Hakan’ın yazısının ilgili kısmı şöyle:
Özgür Özel, Burcu Köksal’a...
“Gerekirse boşa kocanı, partine bunu yapma. Sen boşa kocanı, parti senin arkanda durur” demiş.
*
Burcu Köksal, acaba buna nasıl bir yanıt verecek?
*
Bunu deli gibi merak ediyor olmam...
Ne kadar da zevksiz, eğlencesiz, kısır ve bomboş bir hayatım olduğunun kanıtı sayılır mı acaba?
AK PARTİ’NİN YERİNDE OLSAM HERGÜN FOTOĞRAF ÇEKTİRME CEZASI VERİRDİM!
AK Parti Kırşehir milletvekili Necmettin Erkan, SAHA EXPO Fuarı’ndan fotoğraflar paylaştı sosyal medya hesabından.
*
Fotoğrafları incelemeye bile gerek yok. Hepsi “Ben yapay zekâ ile oluşturuldum” diye bas bas bağırıyor.
*
Milletvekili Erkan, fuara gitmiş galiba. Gitmişken neden ürünlerin önünde tek tek fotoğraf çektirmek yerine böyle bir yola başvurdu acaba?
Üşengeçliğinden mi?
*
Ben AK Parti’yi yönetenlerin yerinde olsam bu üşengeç milletvekiline önümüzdeki bir ay boyunca her sabah TUSAŞ’ın önünde fotoğraf çektirme cezası verirdim.
