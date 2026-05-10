Şimdi haydut ABD düşünsün! Hamaney'den İran ordusuna yeni talimat Katalog evliliklerine hız verildi!.. Hain FETÖ'nün para uçurma taktiği ifşa oldu CHP'li başkan hakkında bomba iddialar! Kasap çıraklığından lüks villalara, Rolex saatlere! Özgür'ü cilalayan Ekrem Açıkel dalga konusu oldu Karayolunda yüzde 40 indirim sağlandı 9 milyon engelli yolcu bedava seyahat etti Kılıçdaroğlu'na cenazede yumruk atmıştı: 7 yıl sonra sarılıp helalleştiler! Özgür Özel açıklamıştı: MHP'ye komşu oluyorlar! CHP'nin yedek partisi hazır BM'den Ankara'ya stratejik davet: "İş birliğini büyütelim" İstanbul'un İSKİ'si varsa Eskişehir'in ESKİ'si var CHP'li belediyeler beceriksizlikte yarışıyor Büyükçekmece'den Almanya'ya yolsuzluk hattı: CHP'li Hasan Akgün'ün 6 milyon Euro'luk 3 villası çıktı
Dünya Savunma Bakanı görevinden ayrıldı! Letonya’da İHA krizi istifa getirdi
Letonya’da petrol depolama tesislerine düşen 2 İHA, hükümette krize yol açtı. Başbakan Evika Silina’nın hava savunma sistemlerinin geç devreye sokulduğu gerekçesiyle istifasını istediği Savunma Bakanı Andris Spruds görevinden ayrıldı.

Letonya’da Rusya yönünden ülke sınırına girip petrol depolama tesislerine düşen İHA’lar, Riga yönetiminde siyasi krize dönüştü. Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds, Başbakan Evika Silina’nın 7 Mayıs Perşembe günü petrol depolama tesislerine iki insansız hava aracının (İHA) düştüğü olayda hava savunma sistemlerinin yeterince hızlı devreye sokulmaması nedeniyle istifasını istemesinin ardından görevinden ayrıldı.

 

Albay Raivis Melnis atandı

Letonya Başbakanı Evika Silina, olay sırasında hava savunma sistemlerinin yeterince hızlı devreye sokulmamasını gerekçe göstererek, Savunma Bakanı Andris Spruds’un istifasını talep etti. Spruds, istifa çağrısının ardından görevinden ayrıldı. Başbakan Silina, istifa eden Spruds’un yerine Letonya Silahlı Kuvvetleri’nden Albay Raivis Melnis’i atadı.

 

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, söz konusu İHA’ların Ukrayna’ya ait olduğunu açıkladı.Sybiha, İHA’ların Moskova’nın yürüttüğü elektronik harp nedeniyle Rusya’daki hedeflerinden saparak Letonya’ya düştüğünü belirtti. Sybiha, artan İHA kaynaklı güvenlik riskleri nedeniyle Ukrayna’nın Baltık ülkelerine hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesi için uzman desteği sağlayabileceğini ifade etmişti.

 

Petrol depolama tesisindeki hasar

Letonya ordusundan 7 Mayıs Perşembe günü yapılan açıklamada, sabaha karşı Rusya topraklarından Letonya'ya 2 İHA girdiği ve İHA'ların düştüğü bildirilmişti. Polis ve itfaiyenin açıklamasına göre Rusya sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Rezekne şehrinde bir depolama tesisinde 4 adet boş petrol tankı hasar görmüş ve olay yerinde bir İHA'nın enkazına rastlanmıştı. Letonya Savunma Bakanı Spruds, saldırının ardından NATO'nun çok uluslu Baltık Hava Polisi Misyonu'na ait askeri jetlerin olay yerine çağrıldığını açıklamıştı.

