  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump, katil Netanyahu’ya tepki gösterdi: “Hiçbir muhakeme yeteneği yok” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: Allah’a çok şükür ki Erdoğan var! Kıvrak Cemal Enginyurt'un izinde! Zıp zıp Mahir şimdi de Zikzak mahir oldu 500 yıllık camide fuhuş rezaleti: Milletin sinir uçlarıyla oynuyorlar Sahil acilen kapatıldı! Silahlı İHA plaja vurdu Netanyahu, kabinesini sığınakta toplayacak Soykırımcı katiller deliklerine saklandı İran’dan sinsi ittifaka karşı komşu hamlesi! Pezeşkiyan emperyalistlerin tezgahını bozduklarını ilan etti! Sevda Türküsev, gassalların isyanını anlattı: Meftaya gusül aldıramıyorlar! Yapmayın hanımlar! "Altunlar" çetesi çökertildi, 200 milyonluk haram servete el konuldu! İçişleri Bakanı Çiftçi, telsizden Jandarma Teşkilatına seslendi: Bekamızın güvencesisiniz
Gündem Terörist yine çocuk ve kadın katletti Siyonist kana doymuyor
Gündem

Terörist yine çocuk ve kadın katletti Siyonist kana doymuyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Terörist yine çocuk ve kadın katletti Siyonist kana doymuyor

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri 3 yaşında çocuk diğeri kadın olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide beldesinde Filistinlilerin bulunduğu bir alanı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Nadiye Kemal Ayaş isimli kadının, evinin hemen yakınını hedef alan söz konusu İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıda biri ağır olmak üzere 2 Filistinlinin ise yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın Vadi es-Salka bölgesine ateş açtı.

Açılan ateşte 3 yaşındaki Rayan Beha Ebu el-Acin hayatını kaybetti, küçük çocuğun babası ise yaralandı.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, bölgeye hemen her gün saldırılarını sürdürüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23