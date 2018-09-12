Terörist öttürüldü! TSK bulup yok etti!
Teslim olan teröristin ifadeleri doğrultusunda belirlenen Irak'ın kuzeyindeki bir sığınak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava harekatıyla imha edildi.12 Eylül 2018 Çarşamba 20:07
Güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin ifadeleri doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan bir sığınak belirlendi.
9 EYLÜL'DE İMHA EDİLDİ
Parasiya Dağı'ndaki büyük sığınak, 9 Eylül'deki hava harekatıyla imha edildi. Teröristlere önemli zayiat verilen sığınağın vurulma anı da anbean görüntülendi.
YORUM YAZ