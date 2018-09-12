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Terörist öttürüldü! TSK bulup yok etti!

Teslim olan teröristin ifadeleri doğrultusunda belirlenen Irak'ın kuzeyindeki bir sığınak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava harekatıyla imha edildi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 20:07

Güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin ifadeleri doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan bir sığınak belirlendi.

9 EYLÜL'DE İMHA EDİLDİ

Parasiya Dağı'ndaki büyük sığınak, 9 Eylül'deki hava harekatıyla imha edildi. Teröristlere önemli zayiat verilen sığınağın vurulma anı da anbean görüntülendi.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 20:07
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  2. TSK vurdu
  3. ırak
  4. metina
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  6. parasiya dağı

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  • Terörist öttürüldü! Terörist öttürüldü! 32 dk önce
    Terörist öttürüldü! cok guzel, hosuma gitti :))
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