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Gündem Terörist Murat Karayılan’dan yeni itiraf: Bunu kimse bilmiyor
Gündem

Terörist Murat Karayılan’dan yeni itiraf: Bunu kimse bilmiyor

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ederken terörist Murat Karayılan'dan yeni itiraflar gelmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 16:06:00 -
Terörist Murat Karayılan’dan yeni itiraf: Bunu kimse bilmiyor

Aralıksız süren operasyonlar terör örgütünün belini kırdı. PKK elebaşı Murat Karayılan, yaşadıkları zorluğu itiraf etti. Karayılan, "Ne zorluklar yaşadığımızı kimseler bilmiyor. Tonlarca bomba yağıyor her gün" dedi.

Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatlarında etkili sonuçlar alan Mehmetçik teröristlerden temizlediği bölgelerde hummalı bir çalışma yürüterek iş makinalarının da desteğiyle hakim ve stratejik tepelere kalıcı üs bölgeleri kuruyor. Özellikle de Türkiye'ye sızmaların yaşandığı noktalara kurulan üs bölgeleri sayesinde bölgede adeta kuş uçurtmayan Mehmetçiğin harekâttaki başarısı ve kararlılığı terör örgütünü paniğe sevk etti.

Sadece Kuzey Irak'ta değil, Suriye'de de zorlandıklarını anlatan Karayılan, "Afrin, Resulayn, Tel Abyad gibi birçok alan Türkiye'nin hâkimiyeti altına girdi" dedi.

Türk devleti 6 yıldır yeni bir konsept uyguluyor

Teröristbaşı Karayılan "Türk devleti 6 yıldır yeni bir konsept yürütüyor. Bölgede hâkimiyet kurup egemen bir devlet olmak istiyor. Bu konseptini de açık biçimde kimseden çekinmeden uyguluyor. Bu bizim için büyük bir tehlike oluşturuyor. Bir yandan Suriye ile ilgili konseptini devreye sokarken, diğer yandan Kuzey Irak'ta büyük saldırılar, harekâtlar yürütüyor. Bu harekâtlarda da büyük bir teknik kullanıyor. Türk devleti artık operasyonlarını insan gücüne dayalı değil, tamamen teknik üzerinden yürütüyor" dedi.

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