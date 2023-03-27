Terörist İsrail Polisi: Protestoların kontrolünü kaybettik
Siyonist rejimin üst düzey güvenlik yetkilileri, "Göstericilerin üzerine atık su püskürterek olayları yatıştıracağını düşünenler yanılıyor" dedi.
Siyonist rejim, yargı reformuyla dünyanın gündemine oturdu.
Başbakan Binyamin Netanyahu'nun girişimi, ülkeyi yangın yerine çevirdi.
Güvenlik yetkilisinden dikkat çeken açıklama
Siyonist rejim'de üst düzey bir güvenlik yetkilisi, Netanyahu'nun Sözde Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından ülkenin çeşitli yerlerinde düzenlenen gösteriler üzerinde polisin kontrolü kaybettiğini söyledi.
"Bu durumu kontrol altına alamayacağız"
Haaretz gazetesinin haberine göre, Siyonist rejim'de üst düzey bir polis yetkilisi, "Protestoların kontrolünü kaybettik." ifadesini kullandı. Başka bir güvenlik yetkilisi de şöyle dedi:
Şu anda dışarıda olanlar delilik. Göstericilerin üzerine tekrar atık su püskürterek olayları yatıştıracağını düşünenler yanılıyor. Bu durumu kontrol altına alamayacağız.
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"Polis, gösterilerin kontrolünü tamamen kaybetti"
Yedioth Ahronoth gazetesi de söz konusu protestolara ilişkin haberinde şu ifadeleri kullandı:
İşgalci polis, Savunma Bakanı'nın görevden alınmasının ardından Tel Aviv'in ana arteri Ayalon'da gerçekleşen büyük gösterilerin kontrolünü tamamen kaybetti.