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Dünya Terörist İsrail 2 Filistinliyi daha yaraladı
Dünya

Terörist İsrail 2 Filistinliyi daha yaraladı

Terör devleti İsrail, Batı Şeria'da 2 Filistinli genci yaraladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 09:38:00 -
Terörist İsrail 2 Filistinliyi daha yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentindeki bir kontrol noktası yakınlarında Filistinlilerin bulunduğu bir araca ateş açtı.

Araçta bulunan 2 Filistinli vurularak yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yaralanan 2 Filistinliden birinin sırtından vurulduğu ve durumu ağır olarak Cenin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu Filistinlinin acil ameliyata alındığı kaydedildi.

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