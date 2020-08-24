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Dünya Terörist Hafter’i destekleyen Macron’dan kafa karıştıran Serrac hamlesi!
Dünya

Terörist Hafter’i destekleyen Macron’dan kafa karıştıran Serrac hamlesi!

Libya’yı ele geçirmek için silahlı harekat başlatan terörist Halife Hafter’i açıkça destekleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hafter’in aldığı yenilgi ve ilan edilen ateşkesin ardından Libya Başbakanı Feyz es-Serrac’ı Fransa’ya davet etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 10:04:00 -
Terörist Hafter’i destekleyen Macron’dan kafa karıştıran Serrac hamlesi!

Orta Doğu’da aktif rol almak isteyen ve sömürgeci atalarının izinden gitmeye çalışan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya’da desteklediği darbeci General Halifte Hafter’in yenilgisinin ardından dikkat çeken bir hamleye imza attı.

Fransa’nın Trablus Büyükelçisi Beatrice Le Fraper, Libya Başbakanı Feyz es-Serrac’ı telefonla arayarak Macron’un kendisinin Paris’e davet ettiğini söyledi.

Libya’daki gelişmeler ve Fransa ile ilişkilerin ele alındığı görüşmede, aynı zamanda Paris’in Hafter ile yapılan ateşkesi desteklediği de bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya’yı ele geçirmek için başkent Trablus’a yönelik harekat başlatan darbeci terörist Halife Hafter’i açıkça desteklemiş ve bu yüzden Türkiye ile de sık sık karşı karşıya gelmişti. Macron’un, Türkiye ve Katar’ın askeri destek verdiği Libya’nın meşru hükümeti karşısında Hafter’in kesin yenilgi almasından sonra saf değiştirerek Serrac’a oynaması dikkatlerden kaçmadı.

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