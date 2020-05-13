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Dünya

Terörist Hafter güçlerine hava saldırısı! Havaya uçuruldu

Libya'yı ele geçirmeye çalışan terörist Halife Hafter'e bağlı milisleri taşıyan iki kamyonet, meşru Libya hükümeti tarafından düzenlenen hava saldırısında havaya uçuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:11:00 - 2020-05-13 16:19:58
Terörist Hafter güçlerine hava saldırısı! Havaya uçuruldu

Libya ordusuna bağlı hava unsurları, başkent Trablus'un güneyinde saldırı hazırlığında olan, darbeci Halife Hafter'e bağlı milisleri taşıyan 2 kamyonu vurdu.

Ordu Sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, hava unsurlarının düzenlediği harekatta, Trablus'un yaklaşık 180 kilometre güneyindeki Vadi Mersit bölgesinde saldırı hazırlığındaki Hafter milislerini taşıyan 2 kamyonun vurulduğunu belirtti.

Açıklamada harekata ilişkin başka detay verilmedi.

Libya ordusu 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak, başkentten Tunus sınırına kadar uzanan sahil şeridinde 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlemişti.

Hafter milisleri, sahada yaşadığı kayıpların ardından Trablus'un sivil yerleşim bölgelerine saldırılar düzenlemişti. Hafter milislerinin, yüzlerce roketle başkente düzenlediği onlarca saldırıda mayıs ayı başından bu yana 20'den fazla sivil ölmüş onlarcası yaralanmıştı. Bu saldırılarda, havalimanı, liman, yakıt depoları gibi kritik altyapı noktalarının yanı sıra Türk ve İtalyan büyükelçilikleri yerleşkeleri çevresi de hedef alınmıştı.

Libya son durum haritası 2020
Libya son durum haritası 2020

Dünya

Libya son durum haritası 2020

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