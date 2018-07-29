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Terörden temizlenen Tunceli'de vatandaşlar Munzur çayında gondol keyfi sürüyor

İçişleri Bakanı Soylu, daha önce terörle anılan ve TSK'nın kararlı operasyonları sonucu terörden temizlenen Tunceli'de Munzur Çayı'nda halkın gondola binerek eğlendiğini, çayın keyfini çıkardığını paylaştı.

29 Temmuz 2018 Pazar 16:55
Terörden temizlenen Tunceli'de vatandaşlar Munzur çayında gondol keyfi sürüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce terör haberlerine konu olan Tunceli Munzur Çayı'ndan ve şehrin içinden fotoğraflar paylaştı.

DİKKAT ÇEKEN NOT

Soylu, Munzur Çayı'ndan paylaştığı fotoğraflara; "Tunceli... Gençlerimiz yuvalarını Munzur Çayı'nın ferahlığında teknede kuruyor. Vatandaşlarımız deniz kumundan yapılan plajda jet ski, gondol ve sürat motoru ile keyif sürüyor." notunu düştü.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Bakan Soylu'nun paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımları;

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 16:55
  1. Tunceli
  2. Süleyman Soylu
  3. İçişleri Bakanlığı
  4. munzur çayı

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