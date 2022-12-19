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Siyaset Terör yandaşı eyleme destek veren Davutoğlu iki yüzlülüğün dibine vurdu! İktidarı "iki yüzlü" siyaset yapmakla suçladı
Siyaset

Terör yandaşı eyleme destek veren Davutoğlu iki yüzlülüğün dibine vurdu! İktidarı "iki yüzlü" siyaset yapmakla suçladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'a özgürlük istenen gösteriyi engelleyen polisi hedef aldı. İki yüzlülüğün dibine vuran Davutoğlu, iktidarı "iki yüzlü" siyaset yapmakla suçladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 23:58:00 - 2022-12-20 00:48:14
Terör yandaşı eyleme destek veren Davutoğlu iki yüzlülüğün dibine vurdu! İktidarı "iki yüzlü" siyaset yapmakla suçladı

 Yeniakit.com.tr 

HDP'lilerin Abdullah Öcalan'a "özgürlük" isteyip, PKK terör örgütü lehine slogan attığı protestonun devamında, HDP İstanbul İl Eş Genel Başkanı Ferhat Encü'yü öne süren Mithat Sancar ve beraberindeki grup, Kadıköy HDP İlçe binasına giderek izinsiz gösteri yapmaya çalıştı.

Emniyet mensupları, PKK terör örgütünün güzellendiği bu eyleme de izin vermedi.

Mithat Sancar'a yönelik polis engellemesi, terör seviciler tarafından, "polis ablukası" şeklinde provoke edildi.

Yazıklar olsun!

Provokasyona Twitter hesabından destek veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, PKK sevicilerin arkasında durarak, "Demokrasi nerede?" diye sordu.

Terör eylemi için yapılan protestoya destek vererek iki yüzlülüğün dibine vuran Ahmet Davutoğlu, iktidarı "iki yüzlü" siyaset yapmakla suçladı:

Bir siyasi parti genel başkanına karşı polis ablukası kabul edilemez. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a yapılan engelleme hukuksuzdur.

Ankara’da HDP’ye heyet göndermek, İstanbul’da bu hukuksuzluğu yapmak iki yüzlü siyasetin son örneğidir.

 

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