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Gündem Terör tuvalarına sabah operasyonu! Çok sayıda HDP'li gözaltına alındı
Gündem

Terör tuvalarına sabah operasyonu! Çok sayıda HDP'li gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda HDP'nin Beşiktaş ve Kağıthane ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu yaklkaşık 10 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 07:46:00 - 2021-03-19 07:53:24
Terör tuvalarına sabah operasyonu! Çok sayıda HDP'li gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyete bulundukları belirlenen 15 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Aralarında HDP'liler de var

Bu kapsamda 4 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, HDP'nin sözde Kağıthane ilçe eş başkanları B.D. ve A.Y. ile sözde Beşiktaş ilçe eş başkanı R.B'nin de aralarında olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 5 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Adana'da da operasyon düzenlendi

Alınan bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylemlerinin ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda örgüt tarafından düzenlenen yasa dışı gösteri ve yürüyüşlere katıldığı tespit edilen 8 şüpheli ile sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen 7 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ekipler, adresleri tespit edilen 15 şüphelinin evlerine özel harekat polislerinin desteğiyle baskın yaptı.

Koç başıyla kapılarını kırdıkları evlere giren ekipler, buralarda detaylı arama yaptı. Bu sırada bazı polisler sokakta uzun namlulu silahlarla çevre güvenliğini sağladı.

Operasyonda yakalanan 15 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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