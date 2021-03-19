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Gündem Terör sevici TTB de HDP’liye sahip çıktı Kimin kiminle olduğu netleşiyor
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Terör sevici TTB de HDP’liye sahip çıktı Kimin kiminle olduğu netleşiyor

Terör sevicileri, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun avukatlığına soyunurken, her fırsatta Türkiye’yi karalamaya çalışan, PKK’ya ‘terör örgütü’ diyemeyen Türk Tabipleri Birliği de destek açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 09:24:00 -
Terör sevici TTB de HDP’liye sahip çıktı Kimin kiminle olduğu netleşiyor

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

TTB’nin Türk hekimlerinin görüşünü yansıtmadığını belirten Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, “Bu ülke bir bütündür, kimse bölmeye cüret edemez, kimse de bölücülük faaliyetlerini masum gösteremez” diye tepki gösterdi. AK Partili Oya Eronat da, Gergerlioğlu’nun cezayı 2018’de yediğini hatırlatarak, “HDP illa cezası olan ya da mahkemede olan adamları milletvekili göstermek zorunda mı? Özellikle yapıyorlar. Mağduru oynasınlar diye. Gergerlioğlu da oynayacak ama hiç mağdur değil” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
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