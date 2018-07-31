Terör sevici CHP'li Hüseyin Aygün bu kez de imam hatiplere saldırdı!

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CHP eski Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Twitter hesabından skandal bir paylaşımda bulunarak imam-hatip liselerinin ABD tarafından kurulduğu iftirasında bulundu.

İslam'a ve Müslümanlara duyduğu kini, yıllarca en alçak ifadelerle kusan terör sevici Aygün, CHP'nin tek parti zulmüne karşı verilen mücadele sonucunda, ilk defa 1950 yılında gözyaşlarıyla açılan imam hatip liselerine saldırarak nasıl bir ahlâki sefalet içerisinde olduğunu gözler önüne serdi.

Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katili DHKP-C'li terörist Şafak Yayla'nın, Paris'te öldürülen PKK'lı terörist Sakine Cansız'ın cenazelerine katılarak ailelerine taziyede bulunan ve PKK'lı teröristlere 'saygılı çocuklar' diyen vatan haini Aygün, attığı tweette Müslümanlara alçakça iftiralarda bulunarak, "İmam Hatip Liseleri'ni ABD kurdu. Amaç, Sovyetler Birliği'ne karşı Yeşil Kuşak'tı. Türkiye'de toplumun sola, sosyalizme ve aydınlanmaya yönelimi bu okulların yetiştireceği kuşaklarla engellenecekti. Sol, aydınlanma ve laiklik karşıtı 'Dindar ve Kindar Nesil' projesi gerçek oldu.." ifadelerini kullandı.

Vatan haini PKK yanaşması Aygün, CHP'nin PKK ile din ve maneviyat düşmanlığında nasıl birleştiğini açıkça ortaya koydu.

İSLAM DÜŞMANI ÖĞRETMEN DESTEĞE GELDİ

İmam hatip lisesi mezunu olarak MEB’e bağlı okullarda din kültürü öğretmenliği yapan ve imam hatip liselerini terörle özdeşleştiren Mustafa Cemil Kılıç adlı hoca kılıklı rezil İslam düşmanının, Aygün'ün tweetinin altına ironi yapmaya çalışarak bıraktığı yorum ise İslami değerlerin ne kadar alçak bir işbirliği ile saldırıya uğradığını gösteriyor. Yaptığı yorumda, "Ben de o okulların imalat hatalarından biriyim" ifadesini kullanan hoca görünümlü şarlatana, "Estağfurullah hocam" yanıtını veren Aygün, Cemil Kılıç ile aralarındaki rezil ilişkiyi çok net biçimde özetliyor.