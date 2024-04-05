  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Öldüğü konuşuluyordu! İslam düşmanı Momika'dan haber var

Zafer Şahin'den AK Parti'deki o isimlere görülmemiş tepki: Lütfen köşene çekil, yeter köşene çekil

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: 9 gün boyunca ücretsiz olacak

Herkes uçacak diyordu! Mert Başaran'dan dolar kuru için 1 lira açıklaması geldi

Bunlar mı barışçıl gösteriler? Mazlumder’in PKK sempatizanlarını savunma damarı kabardı!

Esra Elönü o polisi yetkililere ihbar etti: Gereği yapılsın lütfen

NATO'dan müttefiklere Ukrayna için destek çağrısı! Aciliyet arz ediyor diyerek çağrıda bulundu

Türkiye o ülkeye İHA yapmayı öğretmişti! Bayraktar Akıncı'ya rakip İHA yaptılar, herkes şaşkın

Cihat Yaycı kimsenin aklına gelmeyecek detayı açıkladı: Van'ı bu yüzden bilerek seçtiler

Son dakika! Beştepe'de kritik MGK sonrası yazılı açıklama
Siyaset Terör sabıkalısı Abdullah Zeydan mazbatasını alıyor!
Siyaset

Terör sabıkalısı Abdullah Zeydan mazbatasını alıyor!

Yeniakit Publisher
2024-04-05 04:10:00 -

Van Büyükşehir Belediye Başkanı terör sabıkalısı DEM'li Abdullah Zeydan mazbatasına kavuşuyor.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından itirazı değerlendirilerek belediye başkanı olmasına hükmedilen Abdullah Zeydan, mazbatasını bugün alacak.

"PKK sizi tükürüğüyle boğar" şeklindeki sözleriyle Türkiye'yi tehdit eden DEM'li terör sabıkalısı Zeydan'a mazbatası Van İl Seçim Kurulu'nca saat 11.30'da verilecek.

Bundan belediye başkanı olur mu? Abdullah Zeydan teröristbaşının doğum gününü de açık açık kutlamış!
Bundan belediye başkanı olur mu? Abdullah Zeydan teröristbaşının doğum gününü de açık açık kutlamış!

Gündem

Bundan belediye başkanı olur mu? Abdullah Zeydan teröristbaşının doğum gününü de açık açık kutlamış!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Terör yandaşları binayı bastı İstanbul Adliyesi’nde Abdullah Zeydan provokasyonu
Terör yandaşları binayı bastı İstanbul Adliyesi’nde Abdullah Zeydan provokasyonu

Gündem

Terör yandaşları binayı bastı İstanbul Adliyesi’nde Abdullah Zeydan provokasyonu

YSK'dan Abdullah Zeydan hakkında karar!
YSK'dan Abdullah Zeydan hakkında karar!

Gündem

YSK'dan Abdullah Zeydan hakkında karar!

DEM'in Abdullah Zeydan yürüyüşünde bir tek İmamoğlu yoktu!
DEM'in Abdullah Zeydan yürüyüşünde bir tek İmamoğlu yoktu!

Gündem

DEM'in Abdullah Zeydan yürüyüşünde bir tek İmamoğlu yoktu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23