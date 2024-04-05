Terör sabıkalısı Abdullah Zeydan mazbatasını alıyor!
Van Büyükşehir Belediye Başkanı terör sabıkalısı DEM'li Abdullah Zeydan mazbatasına kavuşuyor.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından itirazı değerlendirilerek belediye başkanı olmasına hükmedilen Abdullah Zeydan, mazbatasını bugün alacak.
"PKK sizi tükürüğüyle boğar" şeklindeki sözleriyle Türkiye'yi tehdit eden DEM'li terör sabıkalısı Zeydan'a mazbatası Van İl Seçim Kurulu'nca saat 11.30'da verilecek.
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