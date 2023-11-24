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Yerel Terör propagandası yapıyordu! Böyle paketlendi
Yerel

Terör propagandası yapıyordu! Böyle paketlendi

Yeniakit Publisher
2023-11-24 06:54:00 -
Terör propagandası yapıyordu! Böyle paketlendi

Ardahan'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Ardahan'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışma kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen K.Y. ekiplerce gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda K.Y. isimli şüpheli yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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