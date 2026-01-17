  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Terör paçavralarını böyle yırttılar

Fırat Nehri'nin batısında yer alan ve bu sabah Suriye ordusunun kontrolüne geçen Deyr Hafir ve Meskene beldelerindeki terör örgütü YPG/SDG'nin paçavraları, halk tarafından yırtılarak söküldü.

Suriye ordusu, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından terör örgütü YPG/SDG'nin işgaline giren Fırat Nehri'nin batısındaki Deyr Hafir ve Meskene beldelerinde yeniden kontrolü sağladı.

Deyr Hafir ve Meskene'nin yeniden Suriye ordusunun kontrolüne girmesinin ardından önceki günlerde geçici olarak tahliye edilen bölge halkı, akın akın evlerine dönmeye başladı.

Halk, beldelerinin terör örgütünün işgalinden kurtarılmasını sevinç gösterileriyle kutlarken, terör örgütü YPG/SDG'ye ait paçavraları asılı oldukları yerlerden indirerek parçaladı.

 

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti.

Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu 15-16 Ocak'ta M15 kara yolunda insani koridor açmıştı.

Terör örgütü YPG/SDG'nin engellemelerine rağmen 27 binden fazla sivil bölgeden tahliye edilmişti.

Suriye ordusu, dün akşam Fırat Nehri'nin batısında askeri alan ilan ettiği bölgelere operasyon başlatmıştı.

