  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nobel Komitesi:“Bazı kişiler ödüllerini satmayı tercih eder” Trump'a kaça sattı acaba? Devlet yardımında yeni gelişme! Ev ve araba artık... ABD’de sokak eylemleri böyle giderse Trump ülke dışına kaçabilir! Kral istemiyoruz" sesleri Beyaz Saray’ı titretiyor Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni atama ve görevden alma kararları Bebek Otel değil, şantaj ve rezalet yuvası: Kameraya bant çekmeyi unutmuşlar! Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar! KIZILELMA gökyüzünde şov yaptı! Şaka değil, 0.8 Mach’a ulaşıldı İslam dünyasında tarihi hamle: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan dev savunma ittifakı! Sözcü, Bakırhan üzerinden terör örgütü SDG’nin avukatlığında 'Süper virüs' hızla yayılıyor! Ölümcül mü?
Medya Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Doğu Perinçek
Medya

Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Doğu Perinçek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Doğu Perinçek

Akit TV’de her cumartesi yayınlanan ve birbirinden önemli konukları ağırlayan Kırmızı Masa’ya bu hafta Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuk olacak.

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuk olacak.

ABD ve İsrail’in yeni hedefi neresi? İran’ı kim neden karıştırıyor? ABD ve İsrail, İran’daki İslam rejimini neden tehdit ediyor? İran’ın düşmesi Türkiye’yi nasıl etkiler? Rusya ve Çin İran’a sahip çıkar mı? SDG Suriye’de neden gerekeni yapmıyor? Muharrem İnce soracak, Doğu Perinçek cevaplayacak.

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=jqJWqSZPG90

Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23