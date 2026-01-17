Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Doğu Perinçek

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuk olacak.

ABD ve İsrail’in yeni hedefi neresi? İran’ı kim neden karıştırıyor? ABD ve İsrail, İran’daki İslam rejimini neden tehdit ediyor? İran’ın düşmesi Türkiye’yi nasıl etkiler? Rusya ve Çin İran’a sahip çıkar mı? SDG Suriye’de neden gerekeni yapmıyor? Muharrem İnce soracak, Doğu Perinçek cevaplayacak.

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=jqJWqSZPG90

Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.