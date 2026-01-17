  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Malezya'ya silah satmak için Türk silahı MKE Boran'a yapılana bakın! Düşmanlar boş durmuyor Suriye'de sıcak saatler! Ve son uyarı yapıldı Doğal zırh gibi koruyor: Tahin yaşlanmaya karşı kalkan! Eski hikayesine bakın tam anlamıyla 4 bin yıllık Fırat Nehri'nin batısı terörden temizlendi! Suriye ordusu, coşkuyla karşılandı Maalesef kabul ettiler telaşı: Vedat Muriqi'de fark 4 milyon euro Suriye'de neler oluyor? SDG çökerken ABD savaş uçakları bölgeye geldi, fişekler ateşlendi! Tamı tamına 85 milyon euro mu? İstanbul'da devasa rezervi İngilizler açıklayacak! Müthiş hamle bu... Türk devini sarsacak gelişme ortaya çıktı! Trabzonspor'da Nwakaeme'ye yeni görev Şimdi teröristler düşünsün! Suriye'den yeni operasyon kararı
Spor
5
Yeniakit Publisher
Maalesef kabul ettiler telaşı: Vedat Muriqi'de fark 4 milyon euro
Emircan Kışlacık Giriş Tarihi:

Maalesef kabul ettiler telaşı: Vedat Muriqi'de fark 4 milyon euro

İspanyolların iddialarına bakılacak olursa Fenerbahçe, Vedat Muriqi için 12 milyon Euro teklif etti.

#1
Foto - Maalesef kabul ettiler telaşı: Vedat Muriqi'de fark 4 milyon euro

Mallorca 16 milyon Euro istiyor.

#2
Foto - Maalesef kabul ettiler telaşı: Vedat Muriqi'de fark 4 milyon euro

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın sahibi olduğu Radyospor muhabirinin İspanya'ya da haber verdiği AS gazetesi, "Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye..." haberi ses getirdi.

#3
Foto - Maalesef kabul ettiler telaşı: Vedat Muriqi'de fark 4 milyon euro

Fichajes'e göre; sarı-lacivertliler, Mallorca forması giyen eski yıldızları için resmi girişimlere başladı.

#4
Foto - Maalesef kabul ettiler telaşı: Vedat Muriqi'de fark 4 milyon euro

Masaya ilk teklifi koydu. Kosovalı golcü için 12 milyon euroluk bir teklif yapıldı. Mallorca ise kapıyı 16 milyon euro'dan açtı. Pazarlıklar sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan imzaladı! Gece yarısı o isim görevden alındı
Gündem

Başkan Erdoğan imzaladı! Gece yarısı o isim görevden alındı

Bazı bakanlık ve kurumlarda yeni atama gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan ..
O ilde fabrikalar çalıştıracak işçi bulamıyor! Hindistan’dan işçi getirdiler
Yerel

O ilde fabrikalar çalıştıracak işçi bulamıyor! Hindistan’dan işçi getirdiler

Kütahya’da fabrikalar çalıştıracak işçi bulamıyor. Kütahya Valisi Musa Işın, “Bazı firmalar köy köy dolaşarak, minibüslerle anons yaparak iş..
50 bin euroyu biriktirdin de, havuzunu nasıl biriktirdin?
Gündem

50 bin euroyu biriktirdin de, havuzunu nasıl biriktirdin?

Derya Çayırgan’ın ifadesine konu olan lüks mülk havadan görüntülendi.
İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu
Gündem

İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerin ifadesi üzerine yapılan tahkikatlarla Ekrem İmamoğlu'nun da kiraladığı özel je..
Bakırhan Kürtçe konuşunca olanlar oldu! Sözcü TV’de stüdyo buz kesti
Siyaset

Bakırhan Kürtçe konuşunca olanlar oldu! Sözcü TV’de stüdyo buz kesti

CHP tarafından fonlanan Sözcü TV’de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın Kürtçe konuşması sonrası stüdyo bir anda buz kesti...
Lüksün adresine kötü karne: Hijyen notu dibe vurdu
Gıda

Lüksün adresine kötü karne: Hijyen notu dibe vurdu

İki Michelin yıldızlı Ynyshir restoranı, lüks fiyatlarına rağmen hijyen denetiminden yalnızca bir puan alırken, şef Gareth Ward sonuçları “S..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23