Maalesef kabul ettiler telaşı: Vedat Muriqi'de fark 4 milyon euro
İspanyolların iddialarına bakılacak olursa Fenerbahçe, Vedat Muriqi için 12 milyon Euro teklif etti.
Mallorca 16 milyon Euro istiyor.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın sahibi olduğu Radyospor muhabirinin İspanya'ya da haber verdiği AS gazetesi, "Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye..." haberi ses getirdi.
Fichajes'e göre; sarı-lacivertliler, Mallorca forması giyen eski yıldızları için resmi girişimlere başladı.
Masaya ilk teklifi koydu. Kosovalı golcü için 12 milyon euroluk bir teklif yapıldı. Mallorca ise kapıyı 16 milyon euro'dan açtı. Pazarlıklar sürüyor.
