Belediyeleri talan dönemi bitecek

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Kurdukları kirli ittifaklar sayesinde ele geçirdikleri belediyeleri yağmalayan, adrese teslim ihalelerle, şahsa özel doğrudan teminlerle ve kooperatif adı altında kurulan sistemlerle talan düzeni başlatan rantçı başkanlara nihayet dur deniliyor. Başta İmamoğlu Suç Örgütü tarafından içi boşaltılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olmak üzere, özellikle CHP’li belediyelerde yaşanan yağmayı sona erdirmek ve içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan belediye bütçelerini korumak için hazırlanan 32 maddelik Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Bayındırlık Komisyonu’ndan geçti. Teklifin 17’nci maddesiyle, belediyelerin sahip olduğu bazı yetkiler Cumhurbaşkanı’na devrediliyor. Konuya ilişkin Akit’e özel açıklamada bulunan TBMM Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanvekili, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, “Bu düzenlemeyi ‘Saraya yetki transferi’ diye eleştirmek klasik bir CHP söylemi. Saray diye bir şey yok. Orada milletin yüzde 50+1’inin oylarıyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı var” dedi. TÜRKAD Başkan Yardımcısı Avukat Hadi Dündar da şu değerlendirmede bulundu: “Tek bir merkezde toplanan onay ve denetim mekanizmasının, belediyelerde oluşabilecek kamu zararını önlemede daha etkili ve caydırıcı olacağı kanaatindeyim. Belediyelerin şirket kurması, şirket edinmesi veya kooperatiflere ortak olması gibi yüksek mali risk içeren işlemlerinin, merkezî bir otoritenin ön incelemesine tabi tutulması; keyfî kararların, adrese teslim uygulamaların ve dolaylı kaynak aktarımlarının daha baştan engellenmesini sağlar.”