Çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi! MİT’ten 17 paket birden

Haklarında arama kararı bulunan 17 suçlu, Türkiye'ye iade edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12 suçlu ile ulusal seviyede aranan 5 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, uyuşturucu madde ithal etme suçundan kırmızı difüzyonla aranan İ.F.'nin Belarus'ta, çocuğun cinsel istismarı suçundan kırmızı bültenle aranan E.T.'nin Almanya'da, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kırmızı bültenle aranan A.B.'nin ise Almanya'da yakalandığını açıkladı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan K.B. ve Ö.V.'nün de Almanya'dan iade edildiğini paylaşan Yerlikaya, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kırmızı bültenle aranan D.H.'nin de yine bu ülkede yakalandığını kaydetti.

Almanya'dan iadesi sağlanan M.D. isimli şüpheli ise bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlamasından kırmızı bültenle aranıyordu.

Yerlikaya, kasten yaralama suçundan kırmızı bültenle aranan R.Ö.'nün Irak'ta, nitelikli yağma ve hırsızlıktan aranan R.Y.'nin Kırgızistan'da, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan M.U.'nun ise Kosova'da yakalandığını ve iade edildiğini bildirdi.

Göçmen kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle aranan O.Y., Yunanistan'dan iade edilirken, kasten öldürme suçundan aranan İ.D. isimli kişi ise Bosna Hersek'ten Türkiye'ye iade edildi.

Ulusal seviyede aranan B.G., M.D., S.T., M.S. ve H.M.K. ise bulundukları ülkelerden Türkiye'ye iade edildi.