  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Süper virüs' hızla yayılıyor! Ölümcül mü? Yirmi bin lira kâğıt üzerinde yetiyor, hayatta yetmiyor: Emeklinin 20 bin lira ile imtihanı 17 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 17 Ocak 2016: Molla Masum Godişkî'nin vefatı (Nakşî-Hâlidî Meşâyihinden) Bu devirde kimse şah değil, padişah değil: Sürgündeki Pehlevi’den boş beyanlar Suriye’de 13 sayılı kararname dengeleri değiştirdi! Eski rejim tarafından alınan haklar Kürtlere iade edildi Gazze Barış Kurulu belli oldu! 'Türkiye' detayı bomba Başkan Erdoğan imzaladı! Gece yarısı o isim görevden alındı Suriye ordusu düğmeye bastı: Halep hattında YPG hedefleri ateş altında! Türkiye'yi sarsan bahis skandalı! 153 teknik direktör ve gözlemcinin cezası açıklandı
Gündem Çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi! MİT’ten 17 paket birden
Gündem

Çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi! MİT’ten 17 paket birden

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu ile ulusal seviyede aranan 5 şahıs, Türkiye'ye getirildi. Detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Haklarında arama kararı bulunan 17 suçlu, Türkiye'ye iade edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12 suçlu ile ulusal seviyede aranan 5 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, uyuşturucu madde ithal etme suçundan kırmızı difüzyonla aranan İ.F.'nin Belarus'ta, çocuğun cinsel istismarı suçundan kırmızı bültenle aranan E.T.'nin Almanya'da, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kırmızı bültenle aranan A.B.'nin ise Almanya'da yakalandığını açıkladı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan K.B. ve Ö.V.'nün de Almanya'dan iade edildiğini paylaşan Yerlikaya, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kırmızı bültenle aranan D.H.'nin de yine bu ülkede yakalandığını kaydetti.

 

Almanya'dan iadesi sağlanan M.D. isimli şüpheli ise bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlamasından kırmızı bültenle aranıyordu.

Yerlikaya, kasten yaralama suçundan kırmızı bültenle aranan R.Ö.'nün Irak'ta, nitelikli yağma ve hırsızlıktan aranan R.Y.'nin Kırgızistan'da, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan M.U.'nun ise Kosova'da yakalandığını ve iade edildiğini bildirdi.

Göçmen kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle aranan O.Y., Yunanistan'dan iade edilirken, kasten öldürme suçundan aranan İ.D. isimli kişi ise Bosna Hersek'ten Türkiye'ye iade edildi.

Ulusal seviyede aranan B.G., M.D., S.T., M.S. ve H.M.K. ise bulundukları ülkelerden Türkiye'ye iade edildi.

Türkiye'den büyük operasyon
Türkiye'den büyük operasyon

Gündem

Türkiye'den büyük operasyon

Gözaltılar var! Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga
Gözaltılar var! Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga

Gündem

Gözaltılar var! Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga

Helikopter destekli devasa operasyon! Çok sayıda tutuklama var
Helikopter destekli devasa operasyon! Çok sayıda tutuklama var

Yerel

Helikopter destekli devasa operasyon! Çok sayıda tutuklama var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Qwerty

Çok iyi başarılar

CAN

TEKRAR BIRAKMAYINDA...!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23