Hırsızlık, yolsuzluk, uyuşturucu, fuhuş... Rezilliğinizi Atatürkçülük temizlemez

Buğra Kardan İstanbul

Ülkede gerilimi tırmandırma ve toplumu karşı karşıya getirme adına gerekli her adımı atan CHP’nin Atatürk sömürüsü ise illallah ettirdi. Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, kara para, kumar, uyuşturucu, fuhuş skandallarını Atatürkçülük kılıfıyla perdelemeye çalışan kukla Genel Başkan Özgür Özel ve suflörü Ekrem İmamoğlu’nun karne üzerinden yaptığı kara propaganda da sabrı taşırdı. CHP’lilerce yayılan karneden Mustafa Kemal fotoğrafının kaldırıldığı yalanını çürüten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, Özel ve arkadaşlarına yönelik “Lütfen okullarımızı, bizleri, eğitim-öğretim sistemimizi Atatürk üzerinden eleştirmekten vazgeçin” çağrısı CHP’nin istismar siyasetinin miadının dolduğunu bir defa daha ortaya koydu.

Tekin’in bu çağrısının ardından Özel ve İmamoğlu suskunluğa büründü. Atatürkçülüğü heykel dikmekten ibaret olan, halktan çaldığı paralarla yaptıkları rezaletleri Mustafa Kemal sömürüsüyle kapatma gayretinde olan CHP’lilerin Mustafa Kemal sömürüleri ise tekrar akla geldi.

*İmamoğlu, yolsuzluk iddialarına cevap vermek yerine Mustafa Kemal maskesi takmış ve “Bana bakan Atatürk’ü görür” çıkışında bulunmuştu.

*Özel, seçimlerin güvenilirliğini ve demokratik düzeni etkilediği iddiasıyla Anayasa gereği CHP hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulunca “Atatürk’ün partisinin kapatılmasını talep edecek kadar şuurlarını kaybettiler” yaygarası koparmıştı.

*Baklava kutusunda rüşvet alırken yakalanan Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter’in odasında çok sayıda Atatürk portresi, büstü olduğu görülmüştü.

*Fondaş sunucu İsmail Küçükkaya, eşini darp ettiği haberleri çıkınca, Amerikan Fox TV’nin yayınına Mustafa Kemal süveteriyle çıkmıştı.

*CHP’liler, Gebze’de metro yapımı için mecburen Atatürk anıtının kaldırılması kararı alınınca öfkeye kapılmış ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye bas bas bağırmıştı.

Tüm bunlar suikasta kurban giden gazeteci Uğur Mumcu’nun “Bu ülkede banka soyarken kar maskesi, ülke soyarken Atatürk maskesi takılır” sözünün haklı olduğu anlaşıldı. Atatürkçülüğü hırsızlığa, yolsuzluğa, edepsizliğe kalkan eden ve her yeri Mustafa Kemal heykeliyle donatmayı marifet sayan CHP’nin riyakâr tavrına tepki yağdı.

Siyasiler, karne üzerinden girişilen Atatürk provokasyonunun da boşa çıktığını vurguladılar. Özel ve İmamoğlu’nun Atatürkçü kisvesine bürünerek siyasi rant devşirme, halkı galeyana getirme projesinin yararsız olduğunu anlamasının vaktinin geldiğini ifade ettiler. “Vurgunlarınızı, rüşvet villalarınızı ve paralarınızı, kokainli âlemlerinizi, konaklarda ya da jetlerde yaptığınız iğrençlikleri Atatürk’ü kullanarak kapatamazsınız” dediler.

“MESELE SEMBOLLER DEĞİL HESAP VERİLEBİLİRLİKTİR”

Akit’e konuşan AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, şunları söyledi:

“Son günlerde CHP tarafından ortaya atılan karne üzerinde Atatürk görselinin yer almadığı yönündeki iddia, siyasetin nasıl bir algı üretim mekanizmasına dönüştürüldüğünü açıkça göstermiştir. İddia, büyük bir kesinlik ve aceleyle dillendirilmiş ancak kısa süre içinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçeği yansıtmadığına işaret edilmiştir. Burada asıl mesele, bir iddianın yanlış çıkması değil de yanlış olduğu anlaşılmasına rağmen izlenen siyasi reflekstir. CHP, doğruluğunu teyit etmeden kamuoyuna sunulan bu iddiayla eğitim gibi hassas bir alanı siyasi tartışmanın malzemesi hâline getirmiştir. İddia çürütüldüğünde ise ne bir geri adım ne de bir sorumluluk görülmüştür. Aksine konu başka başlıklara taşınarak tartışma dağıtılmaya çalışılmıştır. Bu tablo, CHP’nin kronik hâle gelmiş bir alışkanlığını bir kez daha gözler önüne sermektedir. ”

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış da şunları kaydetti: “Türkiye, eski Türkiye değil. Siyaset de eski siyaset değil. CHP’nin karnede Atatürk’ün fotoğrafının olmadığı iddiası çöktü. Milli Eğitim Bakanı’mız, gerekenleri ifade etti. Bir polemiğe daha kapıyı kapattı. Nihayetinde Türkiye, hepimizin ortak paydalarını bir araya getiriyor. Ülkemizin temelini atan Mustafa Kemal Atatürk de o paydalardan biri. Atatürk’ü gündelik siyasete alet etmenin faydası yok. Bunun Atatürk’ün manevi şahsiyetine zarar vereceği muhakkak.”