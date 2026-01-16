  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Siyaset Bakırhan Kürtçe konuşunca olanlar oldu! Sözcü TV’de stüdyo buz kesti
Siyaset

Bakırhan Kürtçe konuşunca olanlar oldu! Sözcü TV’de stüdyo buz kesti

CHP tarafından fonlanan Sözcü TV’de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın Kürtçe konuşması sonrası stüdyo bir anda buz kesti.

CHP beslemesi Sözcü TV’de yüzleri düşürecek bir gelişme yaşandı. Atatürkçü geçinen kanala konuk olan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın Kürtçe konuşması sunucuları şoke etti. Sözde gazeteci İpek Özbey donakaldı.

Özbey’in “Eşit yurttaş değil miyiz” sorusunu yönelttiği Bakırhan’dan ilk olarak “Değiliz” yanıtı geldi. Bakırhan, ardından Kürtçe “Ez niha Kurdî bi axaftım, tu min fem ti ki” dedi.  Bakırhan, “Şimdi Kürtçe konuşsam beni anlayacak mısınız” demek istediğini söyledi.

Spikerler ise şaşkına döndü. Bakırhan’ın “Ben Kürt’üm, annem babam beni Kürt doğurmuş ne yapayım” cümlesi üzerine başta İpek Özbey olmak üzere spikerlerin suratları asıldı.

1
Yorumlar

Burası Türkiye

ve resmî dilimiz TÜKÇEDİR. Beğenmeyenin yolu ta cehennemin dibine kadar açık olsun...
