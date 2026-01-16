Bakırhan Kürtçe konuşunca olanlar oldu! Sözcü TV’de stüdyo buz kesti

CHP beslemesi Sözcü TV’de yüzleri düşürecek bir gelişme yaşandı. Atatürkçü geçinen kanala konuk olan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın Kürtçe konuşması sunucuları şoke etti. Sözde gazeteci İpek Özbey donakaldı.

Özbey’in “Eşit yurttaş değil miyiz” sorusunu yönelttiği Bakırhan’dan ilk olarak “Değiliz” yanıtı geldi. Bakırhan, ardından Kürtçe “Ez niha Kurdî bi axaftım, tu min fem ti ki” dedi. Bakırhan, “Şimdi Kürtçe konuşsam beni anlayacak mısınız” demek istediğini söyledi.

Spikerler ise şaşkına döndü. Bakırhan’ın “Ben Kürt’üm, annem babam beni Kürt doğurmuş ne yapayım” cümlesi üzerine başta İpek Özbey olmak üzere spikerlerin suratları asıldı.