  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hamaney’in son çıkışı dünyanın gündeminde! “Bizi yutacaklar” Anlaşma sağlandı: En-Nesyri İstanbul'a dönmeyecek! İtalya'ya inecek... Plan harekete geçirildi Beşiktaş'ta sıcak olaylar yaşanıyor: Ve son teklif: Bu iş bitti diyerek duyurdular... Eyüp Sabri'nin sahibi Engin Tuncer'den olay sözler! 'Biz asla almayız' dedi ve 'kul hakkına girer' diyerek duyurdu Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı: Ege ve Akdeniz için uyarı yapıldı! Saat vererek uyardı Can damarı kesildi: Petrol sahaları ele geçirildi, kaçmaya başladılar Malezya'ya silah satmak için Türk silahı MKE Boran'a yapılana bakın! Düşmanlar boş durmuyor Suriye'de sıcak saatler! Ve son uyarı yapıldı Doğal zırh gibi koruyor: Tahin yaşlanmaya karşı kalkan! Eski hikayesine bakın tam anlamıyla 4 bin yıllık Fırat Nehri'nin batısı terörden temizlendi! Suriye ordusu, coşkuyla karşılandı
Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı: Ege ve Akdeniz için uyarı yapıldı! Saat vererek uyardı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı: Ege ve Akdeniz için uyarı yapıldı! Saat vererek uyardı

Batı Karadeniz, Marmara, Güney ve Kuzey Ege ile Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu. Valilik de saat vererek uyardı...

#1
Foto - Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı: Ege ve Akdeniz için uyarı yapıldı! Saat vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında (İstanbul-Kırklareli) rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

#2
Foto - Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı: Ege ve Akdeniz için uyarı yapıldı! Saat vererek uyardı

Fırtınanın, pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da da rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın, pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor. EGE VE AKDENİZ İÇİN DE UYARI YAPILDI! Güney Ege'de ise rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde kuzeyi kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

#3
Foto - Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı: Ege ve Akdeniz için uyarı yapıldı! Saat vererek uyardı

Kuzey Ege'de de rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, salı öğle saatlerinde güneyinde, akşam saatlerinden sonra kuzeyinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Batı Akdeniz'in batısında (Antalya Körfezi'nin batısı) ise rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

#4
Foto - Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı: Ege ve Akdeniz için uyarı yapıldı! Saat vererek uyardı

Doğu Akdeniz'de de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra batısında, akşam saatlerinde genelinde kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ilde fabrikalar çalıştıracak işçi bulamıyor! Hindistan’dan işçi getirdiler
Yerel

O ilde fabrikalar çalıştıracak işçi bulamıyor! Hindistan’dan işçi getirdiler

Kütahya’da fabrikalar çalıştıracak işçi bulamıyor. Kütahya Valisi Musa Işın, “Bazı firmalar köy köy dolaşarak, minibüslerle anons yaparak iş..
'Alnım açık, başım dik' demişti! Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Medya

'Alnım açık, başım dik' demişti! Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp salıverilen oyuncu Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu.
Süper Lig devine kayyım atandı
Ekonomi

Süper Lig devine kayyım atandı

İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimliği, Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş. dahil 9 şirkete kayyım atanmasına karar verdi.
Bakırhan Kürtçe konuşunca olanlar oldu! Sözcü TV’de stüdyo buz kesti
Siyaset

Bakırhan Kürtçe konuşunca olanlar oldu! Sözcü TV’de stüdyo buz kesti

CHP tarafından fonlanan Sözcü TV’de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın Kürtçe konuşması sonrası stüdyo bir anda buz kesti...
Yaptığı savunma izah değil mizah! Sahtekar Ekrem kıvırdıkça kıvırıyor
Gündem

Yaptığı savunma izah değil mizah! Sahtekar Ekrem kıvırdıkça kıvırıyor

Diploma davasında kendisine yöneltilen “puan–fakülte uyumsuzluğu” sorusuna doğrudan cevap vermek yerine konuyu yeni yıl, kandil ve genel tem..
İstanbul için beyaz alarm: Valilik kar yağışı için saat verdi!
Yerel

İstanbul için beyaz alarm: Valilik kar yağışı için saat verdi!

İstanbul Valiliği, hafta sonu kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Sıcaklıkların hissedilir derece..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23