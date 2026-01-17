İsrail’in desteklediği güçler, Türkiye’nin dostlarına kaybetti! Elhamdülillah dedirten görüntüler
Türkiye desteğiyle katil Esed'i deviren Ahmet Şara'nın yeni Suriye'si, terör örgütü YPG/SDG'yi yuvalandığı Deyr Hafir'den temizledi.
İsrail'in gazına gelip Suriye devletine kafa tutmaya çalışan SDG ağır yenilgilerine bir yenisini daha ekledi.
Suriye ordusunun Fırat Nehri’nin batısında başlattığı askeri operasyonun ardından terör örgütü YPG/SDG’nin bölgeden çekileceğini açıklaması ile birlikte ordu kente girdi.
Ordu birlikleri, Deyr Hafir'in iç mahallelerine girmesiyle bölgedeki vatandaşlar tarafından karşılandı.
Bölgede Suriyeliler kutlama yaptı.
Öte yandan Deyr Hafir'de 2 Suriyeli askerin yaralandığı da öğrenildi.
