Dünya
11
Yeniakit Publisher
İsrail’in desteklediği güçler, Türkiye’nin dostlarına kaybetti! Elhamdülillah dedirten görüntüler
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

İsrail’in desteklediği güçler, Türkiye’nin dostlarına kaybetti! Elhamdülillah dedirten görüntüler

Türkiye desteğiyle katil Esed'i deviren Ahmet Şara'nın yeni Suriye'si, terör örgütü YPG/SDG'yi yuvalandığı Deyr Hafir'den temizledi.

1
#1
Foto - İsrail’in desteklediği güçler, Türkiye’nin dostlarına kaybetti! Elhamdülillah dedirten görüntüler

İsrail'in gazına gelip Suriye devletine kafa tutmaya çalışan SDG ağır yenilgilerine bir yenisini daha ekledi.

#2
Foto - İsrail’in desteklediği güçler, Türkiye’nin dostlarına kaybetti! Elhamdülillah dedirten görüntüler

Suriye ordusunun Fırat Nehri’nin batısında başlattığı askeri operasyonun ardından terör örgütü YPG/SDG’nin bölgeden çekileceğini açıklaması ile birlikte ordu kente girdi.

#3
Foto - İsrail’in desteklediği güçler, Türkiye’nin dostlarına kaybetti! Elhamdülillah dedirten görüntüler

Ordu birlikleri, Deyr Hafir'in iç mahallelerine girmesiyle bölgedeki vatandaşlar tarafından karşılandı.

#4
Foto - İsrail’in desteklediği güçler, Türkiye’nin dostlarına kaybetti! Elhamdülillah dedirten görüntüler

Bölgede Suriyeliler kutlama yaptı.

#5
Foto - İsrail’in desteklediği güçler, Türkiye’nin dostlarına kaybetti! Elhamdülillah dedirten görüntüler

Öte yandan Deyr Hafir'de 2 Suriyeli askerin yaralandığı da öğrenildi.

#6
Foto - İsrail’in desteklediği güçler, Türkiye’nin dostlarına kaybetti! Elhamdülillah dedirten görüntüler

İşte bölgeden gelen son görüntüler...

#7
Foto - İsrail’in desteklediği güçler, Türkiye’nin dostlarına kaybetti! Elhamdülillah dedirten görüntüler

İşte bölgeden gelen son görüntüler...

#8
Foto - İsrail’in desteklediği güçler, Türkiye’nin dostlarına kaybetti! Elhamdülillah dedirten görüntüler

İşte bölgeden gelen son görüntüler...

#9
Foto - İsrail’in desteklediği güçler, Türkiye’nin dostlarına kaybetti! Elhamdülillah dedirten görüntüler

İşte bölgeden gelen son görüntüler...

#10
Foto - İsrail’in desteklediği güçler, Türkiye’nin dostlarına kaybetti! Elhamdülillah dedirten görüntüler

İşte bölgeden gelen son görüntüler...

Yorumlar

Yorumlar

Abbas

Türkün gücü daha sahaya yansımadı.

Tarih Doktoru Uğur

Gerçek müminler kafirler ve münafıkları böyle kolayca yener. Müminlere güvenmeyip ordu ve polisi münafıklara bırakanlar ise hüsrana uğrayacak.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
