SON DAKİKA
Gündem CHP’li başkandan 200 milyonluk arkadaş kıyağı! Hala doymadılar
Gündem

CHP’li başkandan 200 milyonluk arkadaş kıyağı! Hala doymadılar

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
CHP’li başkandan 200 milyonluk arkadaş kıyağı! Hala doymadılar

Hizmet yerine rant, millet yerine yandaş diyen CHP belediyeciliği Bursa’da yine hortladı! Yıllardır imar yolsuzluklarıyla anılan Nilüfer Belediyesi’nde, Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in "dava arkadaşı" müteahhit Hilmi Şensoy’a sağlanan 200 milyon liralık devasa rant skandalı patlak verdi.

Nilüfer’in en kıymetli bölgesinde rezidans ve iş merkezi inşaatına girişen müteahhit Hilmi Şensoy, hukuk tanımazlıkta sınırları zorladı. Bursa Mimarlar Odası’nın teknik incelemesiyle tescillenen vurguna göre; 8 bin 300 metrekare ruhsat alınan alana tam 15 bin 800 metrekare inşaat dikildi! Tam iki katı büyüklüğe ulaşan bu "kaçak" yapı sayesinde yandaş müteahhidin cebine tam 200 milyon liralık haksız kazanç konuldu.

Tencere Yuvarlanmış Kapağını Bulmuş: Arkadaş Kıyağı Tescillendi

Bu devasa usulsüzlüğün arkasından ise kirli bir dostluk çıktı. Skandalın başrolündeki müteahhit Hilmi Şensoy ile Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in mazisi yıllar öncesine dayanıyor. Özdemir’in İl Başkanlığı döneminde elinden tutup CHP’ye getirdiği ve aday gösterdiği Şensoy’un, "arkadaş" kontenjanından imar kanunlarını paspas ettiği anlaşıldı. Mimarlar Odası'nın 18 Şubat 2025 tarihli raporuyla belediyeye bildirdiği bu rezalete karşı CHP’li yönetimin neden hala sessiz kaldığı ise merak konusu.

Hatırlıyoruz: Kuran Kursunu Yıkan El, Şimdi Rantı İstifliyor!

Bugün Nilüfer’de kaçak katlarla rant devşiren Hilmi Şensoy, geçmişin karanlık siciliyle de biliniyor. 1999 yılında Osmangazi Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde 28 Şubat zihniyetinin taşeronluğuna soyunan Şensoy, 20 yıllık bir Kuran kursu binasını "kaçak" bahanesiyle yerle bir etmişti. Mahkemenin "yıkımı durdurma" kararına rağmen, dönemin darbeci generali Levent Ersöz ile el ele vererek Allah’ın kelamının okunduğu kursu yıkan bu şahıs, bugün CHP çatısı altında milyonluk rant kuleleri dikiyor.

Talan Belediyeciliğinde 25. Yıl!

Nilüfer ilçesini 25 yıldır adeta bir rant sahasına çeviren CHP zihniyeti, halkın nefes alanlarını betona gömmeye devam ediyor. Kuran kursu yıkarken aslan kesilenlerin, iş yandaşın 200 milyonluk kaçak inşaatına gelince "görmedim, duymadım, bilmiyorum" ayağına yatması, bu köhne düzenin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yalaka Akit

Kimler doymuyor Kimler lüks saatler ayakkabılar tatiller ıstakozlar Biz biliyoruz Millet halkta unutmadı Sen sandığı bele Akit sandığı Görürsün o zaman

Ahmet

CHP'de çalan çalana. Nilüfer zaten tuhaf tuhaf fetö olaylarının cereyan ettiği bir yer. Maalesef henüz bu olaylar aydınlatılmadı. Özellikle öğretmen camiasında.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
