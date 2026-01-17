  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Bakan Fidan, yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor. Bakan Fidanlı, Iraklı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bakan Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler ve gerginliğe neden olan meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

