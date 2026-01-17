  • İSTANBUL
Karlov'un Katili ve 15 Temmuz'un Suikastçısı İtiraf Etti: Erdoğan'ı Öldürmek İçin Adam Aradım!
Gündem

Karlov’un Katili ve 15 Temmuz’un Suikastçısı İtiraf Etti: Erdoğan’ı Öldürmek İçin Adam Aradım!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya

Sırtını ABD ve Batı’ya dayayan ihanet şebekesi FETÖ, kirli yüzünü bir kez daha deşifre etti. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un alçakça katledilmesinin azmettiricilerinden olan ve halen ABD’de firari olarak saklanan vatan haini Cemal Karaata, yayınladığı videoda 15 Temmuz gecesi kurdukları kanlı kumpası ve asıl hedeflerini açık açık itiraf etti.

Milletin seçtiği Cumhurbaşkanı’na karşı duydukları kini kusan terörist Karaata, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında aldıkları talimatla nasıl bir caniliğe soyunduklarını anlattı. Hain Karaata, görüntülerde adeta suç makinesi olduğunu kanıtlarcasına; "15 Temmuz günü aldığım talimatla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı öldürtmek için gönüllü suikastçı aradım" diyerek, FETÖ’nün o gece doğrudan bir infaz timi kurmaya çalıştığını itiraf etti.

15 Temmuz İhanetini Üstlendi: Darbeyi Biz Yaptık!

Yıllardır "tiyatro" diyerek kendi ihanetlerini örtbas etmeye çalışan FETÖ’cülerin maskesi, firari militanlarının bu itiraflarıyla darmadağın oldu. Karaata, sadece suikast girişimini değil, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin bizzat örgüt tarafından planlanıp icra edildiğini de sözleriyle onaylamış oldu. 251 vatandaşımızın kanına giren darbecilerin, Pensilvanya’daki iblisin talimatıyla nasıl birer ölüm makinesine dönüştüğü bu video ile tescillendi.

Rus Büyükelçisinin Katili, ABD’nin Himayesinde!

Andrey Karlov suikastının planlayıcıları arasında yer alan ve Türkiye ile Rusya’nın arasını açmak için kurşun sıktıran bu alçak, bugün elini kolunu sallayarak ABD’de yaşıyor. Rus büyükelçisini öldürten, 15 Temmuz’da ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı hedef alan bu mahlukatın rahatlığı, ABD’nin terör örgütlerine sağladığı güvenli limanı bir kez daha gözler önüne serdi.

Tunç

Yok mu Rahmetli Çatlı gibi biri bu alçağı alıp paketleyecek.
