Karlov’un Katili ve 15 Temmuz’un Suikastçısı İtiraf Etti: Erdoğan’ı Öldürmek İçin Adam Aradım!

Milletin seçtiği Cumhurbaşkanı’na karşı duydukları kini kusan terörist Karaata, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında aldıkları talimatla nasıl bir caniliğe soyunduklarını anlattı. Hain Karaata, görüntülerde adeta suç makinesi olduğunu kanıtlarcasına; "15 Temmuz günü aldığım talimatla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı öldürtmek için gönüllü suikastçı aradım" diyerek, FETÖ’nün o gece doğrudan bir infaz timi kurmaya çalıştığını itiraf etti.

15 Temmuz İhanetini Üstlendi: Darbeyi Biz Yaptık!

Yıllardır "tiyatro" diyerek kendi ihanetlerini örtbas etmeye çalışan FETÖ’cülerin maskesi, firari militanlarının bu itiraflarıyla darmadağın oldu. Karaata, sadece suikast girişimini değil, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin bizzat örgüt tarafından planlanıp icra edildiğini de sözleriyle onaylamış oldu. 251 vatandaşımızın kanına giren darbecilerin, Pensilvanya’daki iblisin talimatıyla nasıl birer ölüm makinesine dönüştüğü bu video ile tescillendi.

Rus Büyükelçisinin Katili, ABD’nin Himayesinde!

Andrey Karlov suikastının planlayıcıları arasında yer alan ve Türkiye ile Rusya’nın arasını açmak için kurşun sıktıran bu alçak, bugün elini kolunu sallayarak ABD’de yaşıyor. Rus büyükelçisini öldürten, 15 Temmuz’da ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı hedef alan bu mahlukatın rahatlığı, ABD’nin terör örgütlerine sağladığı güvenli limanı bir kez daha gözler önüne serdi.