Ferdi Zeyrek vefat etti, talan başladı! Manisa’yı yiyecekler

HABER MERKEZİ

Havuzlu villasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in vefatını fırsat bilen CHP’liler, Manisa Belediyesi’nde adeta talana başladı. Başkan Zeyrek’in ev hanımı eşi Nurcan Zeyrek’i belediye iştirak şirketi BESOT A.Ş.’ye “Yönetim Kurulu Üyesi” atayarak 160 bin TL ballı maaş bağlayan ve 11 Temmuz 2025’te yapılan ihaleyle eğlenceye tam 30 milyon 107 bin 600 TL akıtan CHP’li yönetim, benzer bir skandala daha imza atmaya hazırlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 21.01.2026’da gerçekleştirilecek olan sözde “Kültür ve Sanat Etkinlikleri, Tören ve Organizasyonlar Alımı” ihalesinde, kentte ağırlanacak yandaşlar için mükellef sofralar kurulması amaçlanıyor. Rahmetli Zeyrek’in koltuğuna oturan mevcut Başkan Besim Dutlulu’nun talimatıyla gerçekleştirilecek ihale kapsamında, “aç” dedikleri halkın parasıyla ağırlayacakları misafirler içim ultra lüks restoranlarda; “Dana Madalyon Bonfile, Izgara Antrikot, Kuzu Pirzola, Izgara Levrek ve Somon gibi ana yemekler servis edilecek. CHP’nin ileri gelenlerini semirtecek yemeklerde, idarenin belirlediği restoranlarda 500 kişilik ultra lüks yemekler organize edilecek. İhalede ayrıca kente gelecek davetliler için Business ve ekonomi sınıfı uçak biletleri ile konaklama tesisleri de organize edilecek. CHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin muhtelif şehirlerine seyahat için 190 Economy Sınıfı uçak bileti alımı planlarken, 30 adet de Businnes sınıfı lüks bilet alımı yapacak.