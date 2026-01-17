  • İSTANBUL
Şimdi teröristler düşünsün! Suriye'den yeni operasyon kararı
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Şimdi teröristler düşünsün! Suriye'den yeni operasyon kararı

Son iki haftada terör örgütü YPG/SDG'yi bozguna uğratan ve Rakka dahil birçok noktayı terörden arındıran Suriye ordusu yeni operasyon bölgesini açıkladı.

1
#1
Foto - Şimdi teröristler düşünsün! Suriye'den yeni operasyon kararı

Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka kent merkezinin sıfır noktasına ulaşacak şekilde yeni bir askeri bölge duyurusu yaptı.

#2
Foto - Şimdi teröristler düşünsün! Suriye'den yeni operasyon kararı

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, Suriye ordusunun, PKK terör örgütünün ordu güçlerini hedef almasının ardından Fırat'ın batısındaki bölgeyi kapalı askeri bölge ilan ettiği belirtildi.

#3
Foto - Şimdi teröristler düşünsün! Suriye'den yeni operasyon kararı

Askeri bölge ilan edilen alanın haritasının da paylaşıldığı haberde, askeri bölgenin Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka kent merkezinin sıfır noktasına uzandığı görüldü.

#4
Foto - Şimdi teröristler düşünsün! Suriye'den yeni operasyon kararı

Ordu, Fırat'ın batısındaki bölgedeki sivil halkı terör örgütü PKK, eski rejimin kalıntıları ve terör örgütü YPG/SDG mevzilerinden derhal uzaklaşma çağrısında bulundu.

#5
Foto - Şimdi teröristler düşünsün! Suriye'den yeni operasyon kararı

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, dün akşam 22.00'da başlayan operasyonla iki bölgeyi kontrolüne almıştı.

#6
Foto - Şimdi teröristler düşünsün! Suriye'den yeni operasyon kararı

Meskene üzerinden ilerleyen ordu, örgütün işgalinde olan, Rakka ilinin güneybatı ucundaki Dibsi Afnan bölgesine de hakim olup, il çevresindeki tahkimatını artırmaya başlamıştı.

#7
Foto - Şimdi teröristler düşünsün! Suriye'den yeni operasyon kararı

Bölgeden gelen görüntüler askeri hareketliliği gözler önüne serdi.

#8
Foto - Şimdi teröristler düşünsün! Suriye'den yeni operasyon kararı

Öte yandan Rakka gibi kurtarılan bölgelerdeki kutlamalar da devam ediyor.

