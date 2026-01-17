  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem CHP’de Tiyatro Bitmiyor: Bu Kez de ‘Bukalemun’ Provokatör!
Gündem

CHP’de Tiyatro Bitmiyor: Bu Kez de ‘Bukalemun’ Provokatör!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Yerli ve milli her değere düşmanlığıyla bilinen CHP zihniyeti, algı operasyonlarında sınır tanımıyor. Geçmişte "Müftü karısıyım" diyerek dindar insanları hedef alan tiyatrocuları sokağa sürenler, şimdi de aynı kişiyi hem "Suriyeli" hem "Türk" yaparak halkı birbirine kışkırtmaya çalışıyor.

Sosyal medyada infial yaratan görüntülerde, CHP’nin beslediği anlaşılan bir provokatörün sokak röportajlarında büründüğü kılıklar deşifre oldu.

 

Bir Koltukta İki Karpuz: Hem Suriyeli Hem Türk!

Şahıs, birinci perdede "Ben Suriyeliyim" diyerek ağız dolusu yalanlarla hükümeti hedef alıyor: "Bize para geliyor, ev geliyor, denize giriyoruz, keyfimiz yerinde" diyerek Türk halkının sinir uçlarıyla oynuyor.

Kışkırtmada Son Perde: "Benim Okulumda Suriyeli Var"

Aynı şahıs, bir başka röportajda ise bu kez "Türk vatandaşı" maskesiyle sahneye çıkıyor. Az önce Suriyeli olduğunu iddia eden müptezel, bu sefer "Benim okulumda yüzde yüz Suriyeli var, biz ikinci sınıf vatandaş olduk" diyerek ırkçılık tohumları ekiyor. Algı operasyonu için kılıktan kılığa giren bu şahıs, CHP zihniyetinin halkı kutuplaştırmak için ne kadar alçalabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Müftü Karısı" Tiyatrosunu Bile Gölgede Bıraktı!

Milletimiz bu bayat senaryoları yabancı değil. Gezi kalkışması döneminde "Ben müftü karısıyım" diyerek dindarlara hakaret eden tiyatrocuların maskesi nasıl düştüyse, bu "bukalemun" provokatörün kirli oyunu da öyle bozuldu. İstanbullunun parasıyla beslenen kanallar üzerinden servis edilen bu kurgu videolarla toplumsal barış hedef alınıyor.

Gündem

Gündem

Gündem

Yorumlar

dadaş

tutuklandımı bu bilelim vatana ihnet den tutuklanmalı ..

Fatih

Emekli mftü hanımı versiyon 2.
