Beşiktaş'ta sıcak olaylar yaşanıyor: Ve son teklif: Bu iş bitti diyerek duyurdular...
Beşiktaş'ta Rafa Silva sonunda takımdan ayrılıyor... İlan eden Beşiktaş
Son dönemde takıma dönmek istemeyen ve sorunlar çıkartan yıldız futbolcu, Fenerbahçe'den kovulan Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica ile anlaşma sağladı.
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kadroda yer vermediği ve geleceği belirsizliğini koruyan Rafa Silva'nın durumu netleşti.
Portekiz basınından Record, Rafa Silva ile Benfica'nın anlaşma sağladığını yazdı. Record'da yer alan habere göre, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, yıldız futbolcu ile 2.5 yıllığına anlaştı.
Portekiz kulübü Benfica, Rafa Silva için Beşiktaş'a 5+2 milyon euro teklif etti. Benfica ile Beşiktaş arasında henüz bir anlaşma olmadığı vurgulandı. Rafa Silva'nın sözleşmesinde yer alan artı 2 milyon euro'luk bonusun "Benfica'nın ligi ilk 2'de bitirmesi" olduğu kaydedildi.
