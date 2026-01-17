Beşiktaş'ta sıcak olaylar yaşanıyor: Ve son teklif: Bu iş bitti diyerek duyurdular...

Portekiz kulübü Benfica, Rafa Silva için Beşiktaş'a 5+2 milyon euro teklif etti. Benfica ile Beşiktaş arasında henüz bir anlaşma olmadığı vurgulandı. Rafa Silva'nın sözleşmesinde yer alan artı 2 milyon euro'luk bonusun "Benfica'nın ligi ilk 2'de bitirmesi" olduğu kaydedildi.