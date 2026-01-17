Bakan Yumaklı, 18'inci Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'ne katıldı

  • İSTANBUL
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 18'inci Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'nin açılış toplantısına katıldı.

 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tarımın gelecek vizyonu, gıda arz güvenliği ve sürdürülebilir su politikalarını ele alacağımız 18’inci Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'nin açılış toplantısını gerçekleştirdik. Küresel ölçekte ortak çözümler üretmeyi hedefleyen bu önemli buluşmanın hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

