Doğal zırh gibi koruyor: Tahin yaşlanmaya karşı kalkan! Eski hikayesine bakın tam anlamıyla 4 bin yıllık

Sonuç olarak Prof. Dr. Muhsin Konuk’un açıklamaları, tahinin yalnızca bir besin değil, aynı zamanda cilt sağlığına hizmet eden doğal bir destek olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlara göre düzenli ve bilinçli tüketimle daha genç, sağlıklı ve canlı bir cilt mümkün. Tahin cilt sağlığını destekleyici rol oynuyor​​ Tahinin doğrudan kolajen içermediğini ancak kolajen sentezi için kritik öneme sahiptir. Ayrıca kolajen üretimini desteklediği için cilt bakımında da sık kullanılıyor. Tahin, zengin protein içeriğiyle kas gelişimini destekler ve enerji sağlar ve Tahin, girdiği her tatlıya olduğu gibi irmik helvasına da inanılmaz bir derinlik, yağlılık ve o çok sevilen "kavruk" tadı katar. Tahin Nedir? Tahin, öğütülmüş susamlardan elde edilen yoğun kıvamlı bir ezmedir.