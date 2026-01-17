  • İSTANBUL
Doğal zırh gibi koruyor: Tahin yaşlanmaya karşı kalkan! Eski hikayesine bakın tam anlamıyla 4 bin yıllık
Doğal zırh gibi koruyor: Tahin yaşlanmaya karşı kalkan! Eski hikayesine bakın tam anlamıyla 4 bin yıllık

Eski bir hikayesi olan tahinin bundan 4 bin yıl öncesine kadar uzandığını biliyor musunuz? Gün içinde tahin kan şekerini dengeleyerek zindelik sağlar. Vücudun doğal zırhı olumlu etkiler gösterdiği belirlendi. İşte uzmannın ilişkin açıklamaları ve detayları...

Eski bir hikayesi olan tahin yaşlanmaya karşı kalkan oluyor! Cilt için doğal zırh olan bazı besinlerin tedarikine ilişkin Prof. Dr. Muhsin Konuk tahinin önemli katkılar sağladığını açıkladı. Söz konusu tahinin içeriğindeki vitamin, mineral ve antioksidanlarla cilt sağlığına önemli katkılar sağladığını belirtti. Kolajen üretimini doğal yollardan destekleyen tahin, cilde etkileri ile öne çıkıyor.

Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Programı Başkanı Prof. Dr. Muhsin Konuk, tahinin içeriğinde bulunan zengin besin öğelerinin cilt sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Susam tohumlarından elde edilen tahinin, kolajen üretimini destekleyen bir doğal kaynak olduğunu belirten Konuk, tahinin doğrudan kolajen içermese de, üretim için gerekli olan çinko, amino asitler, E ve B vitaminleri, antioksidanlar gibi birçok bileşeni barındırdığını ifade etti. Parlak ve sağlıklı bir cilt için pahalı kremler şart değil. Tahin Cilt dokusununun pürüzsüzleşmesini sağlayabilir. Konuk, “Tahindeki sesamin ve sesamol gibi antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu cilt hasarını önler. Bu da yaşlanma belirtilerinin gecikmesini ve cildin daha genç kalmasını sağlar,” dedi.

Tahinin içerdiği sağlıklı yağ asitleri (linoleik, stearik, palmitik) ile E vitamini, cildin nem dengesini koruyarak kuruluğu önler, cilt bariyerini güçlendirir. Bu sayede cilt daha yumuşak, pürüzsüz ve esnek bir görünüm kazanır. Özellikle tahinin yüksek miktarda içerdiği çinko, kolajen üretimi açısından büyük önem taşır. Konuk, “Kolajen, cildin sıkı, güçlü ve pürüzsüz kalmasını sağlayan temel proteindir. Çinko eksikliği bu süreci sekteye uğratabilir,” diyerek çinkonun hayati rolüne işaret etti. İdeal Tüketim ve Kullanım Şekilleri! Kolajen üretimini desteklemek için günde 15–20 gram (yaklaşık 1–2 yemek kaşığı) tahin tüketmenin yeterli olacağını belirten Konuk, bu miktarın kahvaltılarda, atıştırmalıklarda ya da salata soslarında kullanılabileceğini söyledi.

Ayrıca tahinin limonla birlikte tüketilmesinin, demir emilimini artırarak kan yapımını desteklediğini, bunun da gün içinde daha dinç ve enerjik hissetmeyi sağladığını ifade etti. Limon ve tahin kombinasyonu ayrıca bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlayabilir. Tahin mi, Kolajen Takviyesi mi? Kolajen takviyeleri ile tahin arasında farklara da değinen Konuk, her iki yöntemin de destekleyici olabileceğini, ancak tahinin doğal olarak C ve E vitaminlerini barındırdığı için kolajen sentezi açısından bütünsel bir destek sunduğunu vurguladı. “Tahin yalnızca kolajen üretimini teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda cilt hücrelerini yeniler, cilt tonunu eşitler, nemlendirir ve cildi sıkılaştırır,” dedi. Susam Yağı Cilt Bakımında da Etkili! Prof. Dr. Konuk ayrıca susam yağının doğrudan cilt üzerine uygulanabileceğini, bu yolla nemlendirici ve onarıcı etkiler sağlanabileceğini belirtti. Ancak güneşe çıkmadan önce ve hassas ciltlerde uzman görüşü alınmasının önemine dikkat çekti.

Sonuç olarak Prof. Dr. Muhsin Konuk’un açıklamaları, tahinin yalnızca bir besin değil, aynı zamanda cilt sağlığına hizmet eden doğal bir destek olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlara göre düzenli ve bilinçli tüketimle daha genç, sağlıklı ve canlı bir cilt mümkün. Tahin cilt sağlığını destekleyici rol oynuyor​​ Tahinin doğrudan kolajen içermediğini ancak kolajen sentezi için kritik öneme sahiptir. Ayrıca kolajen üretimini desteklediği için cilt bakımında da sık kullanılıyor. Tahin, zengin protein içeriğiyle kas gelişimini destekler ve enerji sağlar ve Tahin, girdiği her tatlıya olduğu gibi irmik helvasına da inanılmaz bir derinlik, yağlılık ve o çok sevilen "kavruk" tadı katar. Tahin Nedir? Tahin, öğütülmüş susamlardan elde edilen yoğun kıvamlı bir ezmedir.

