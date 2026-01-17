Doğal zırh gibi koruyor: Tahin yaşlanmaya karşı kalkan! Eski hikayesine bakın tam anlamıyla 4 bin yıllık

Tahinin içerdiği sağlıklı yağ asitleri (linoleik, stearik, palmitik) ile E vitamini, cildin nem dengesini koruyarak kuruluğu önler, cilt bariyerini güçlendirir. Bu sayede cilt daha yumuşak, pürüzsüz ve esnek bir görünüm kazanır. Özellikle tahinin yüksek miktarda içerdiği çinko, kolajen üretimi açısından büyük önem taşır. Konuk, “Kolajen, cildin sıkı, güçlü ve pürüzsüz kalmasını sağlayan temel proteindir. Çinko eksikliği bu süreci sekteye uğratabilir,” diyerek çinkonun hayati rolüne işaret etti. İdeal Tüketim ve Kullanım Şekilleri! Kolajen üretimini desteklemek için günde 15–20 gram (yaklaşık 1–2 yemek kaşığı) tahin tüketmenin yeterli olacağını belirten Konuk, bu miktarın kahvaltılarda, atıştırmalıklarda ya da salata soslarında kullanılabileceğini söyledi.