Terör örgütüne bir darbe daha: 2 terörist öldürüldü
Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe kırsalı Hisli Mağara bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 bölücü terör örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.14 Ağustos 2018 Salı 21:03
Kars valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bölgede güvenlik güçleri bölücü terör örgüt mensuplarına karşı geniş çaplı operasyonlar devam etmektedir. Terörle mücadelemiz vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında son BTÖ mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir" denildi.
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