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Dünya Terör örgütü YPG/PKK onlarca genci alıkoydu
Dünya

Terör örgütü YPG/PKK onlarca genci alıkoydu

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Haseke ilinin güneyinde bulunan Şeddadi ilçesinde 50'ye yakın genci DEAŞ mensubu olduğu gerekçesiyle alıkoydu.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 13:58:00 -
Terör örgütü YPG/PKK onlarca genci alıkoydu

AA muhabirinin Suriyeli Aşiretler Ve Kabileler Meclisi Sözcüsü Mudar el-Asad, YPG/PKK'lı teröristlerin, dün Haseke'nin güneyinde gençleri alıkoymaya başladığını belirtti.

El-Asad, YPG/PKK'nın, Şeddadi'nin merkezi ile Hariri, Hamadaniyye, Arişe, Reşidi, Tarkiye ve Tel Şayer köylerinde 50'ye yakın genci alıkoyduğunu kaydetti.

Alıkonulan gençlerin, Arap nüfusun yoğun bulunduğu yerleşimlerden seçildiğini söyleyen el-Asad, YPG/PKK'nın alıkoymalara gerekçe olarak "gençlerin DEAŞ'lı olduğunu" gösterdiğini aktardı.

Söz konusu gençlerin nereye götürüldüğünün bilinmediğini ifade eden el-Asad, "Alıkoymaların sadece Arapların olduğu yerleşimlerde yapılmasının hedefi, Arap gençlerine ülkelerini terk ettirmek. Böyle demografik değişim daha kolay olur." diye konuştu.

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